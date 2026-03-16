近年の猛暑による「高温障害」に対応。ドローン×液体肥料で収量・品質向上を目指す！生産者向け「高温障害対策セミナー」を3月28日開催

株式会社リンク

近年、日本各地で問題となっている水稲の高温障害や品質低下に対し、ドローン散布と液体肥料を組み合わせた新しい栽培管理について解説します。また、本セミナーでは、農業用ドローンメーカー“株式会社マゼックス”の協力のもと、実機を会場に持ち込み、機体性能や活用方法についても紹介します。

さらに、農機具王兵庫店では今シーズンより農薬・肥料のドローン散布請負サービスおよびドローン販売事業を開始予定であり、その詳細についても説明いたします。収量や品質の向上に加え、作業の省力化を目指す生産者にとって、今後の農業経営に役立つ内容となっています。

高吸収効率のカルシウム＆ケイ素資材酸素供給剤

■セミナー概要

日時：2026年3月28日（土）14:00～16:00

場所：道の駅みき 会議室（館内2階）

定員：30名

■タイムテーブル

14:00～15:00

肥料設計セミナー

（講師：人見）

15:00～15:15

農業用ドローン製品紹介

（株式会社マゼックス）

15:15～15:25

2026年シーズン散布請負サービス説明

15:25～16:00

質疑応答

■セミナー内容

本セミナーでは、以下のようなテーマについて解説します。

・近年問題となっている水稲の高温障害のメカニズム

・収量と品質を高める初期生育の重要性

・液体肥料を活用した資材コストの最適化事例紹介

・ドローン散布による省力化と作業効率化

また、会場では農業用ドローンの実機展示も行い、性能や導入メリットについて直接説明を受けることができます。※会場の制約上、デモフライトは実施しません。

■このような生産者の方におすすめ

・近年の猛暑による品質低下に悩んでいる

・収量を安定させたい

・ドローン散布に興味がある(散布委託含む)

・農作業の省力化を検討している

■申込方法

参加希望の方は事前申し込みをお願いいたします。

定員に達し次第締切となります。

お申し込みをご希望の方は下記電話番号までご連絡ください。

電話番号 0795-46-2220

【農機具王兵庫店について】

〒673-1323

住所：兵庫県加東市岡本817

電話番号：0795-46-2220

FAX：0795-40-8288

メールアドレス：noukiguouhyogo@gmail.com

営業時間：9:00～17:00

定休日：日曜日

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com

【株式会社マゼックスについて】

本社：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

代表者：代表取締役社長 吉野 弘晃

設立：2017年4月

電話番号：072-960-3221

URL：https://mazex.jp/

事業内容：産業用ドローンの製造・販売

産業用ドローンの修理・操縦指導

産業用ドローンの部品販売

ドローンを利用した映像、音響、画像、文字等の企画、制作に関する業務

農業関連事業に関する企画、調査及びコンサルティング業務

農業・林業全般における関連用品の販売