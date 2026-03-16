【道路の交通状況をAIが自動解析】車種・歩行者・自転車・速度を検知する交通監視AIを開発

Takumi Vision 株式会社

TakumiVision株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：片桐 一樹）は、道路に設置されたカメラ映像から車両や歩行者の動きをAIで解析する交通監視AI技術を開発しました。

本技術は、車種の識別や歩行者、自転車、バイクの検知に加え、車両の速度推定や交通状況の分析を行うことができ、自治体の交通安全対策やスマートシティのデータ活用に貢献するAIソリューションです。

より詳しくはこちらより資料を御覧ください→https://takumivision.co.jp/download/

背景：交通事故対策と交通データ活用のニーズ

日本では交通事故の削減に向けた取り組みが進む一方で、自治体では以下のような課題があります。

- 交通量の正確な把握が難しい- 危険な交差点の状況を把握しづらい- 人手による交通調査の負担が大きい

また、交通量調査や交通状況の把握は、これまで人手でのカウントや簡易センサーによる測定が中心で、詳細な交通データを取得することが難しいという課題がありました。

TakumiVisionは、こうした課題に対し、AIによって交通状況をリアルタイムで解析する技術を開発しました。

車両・歩行者・自転車などをAIが自動検知

本技術では、道路に設置されたカメラ映像をAIが解析し、以下の情報を取得することができます。

■ 検知対象

- 車種（乗用車、トラックなど）- 歩行者- バイク- 自転車

さらに、車両の移動状況から速度の推定を行うことも可能です。

交通違反や危険行動の分析にも活用

AIによって交通の流れを解析することで、以下のようなデータ分析が可能になります。

- 危険な横断の検知- 交通量の分析- 速度の傾向分析- 交通違反の可能性のある行動の検知

これにより、自治体は事故が発生しやすい場所や時間帯の分析を行い、交通安全対策の改善に役立てることができます。

想定される活用シーン

本技術は、以下のような分野での活用を想定しています。

■ 自治体

- 交通量調査- 危険交差点の分析- 交通安全対策

■ スマートシティ

- 都市交通データの取得- 交通流の可視化

■ 道路管理

- 交通状況のリアルタイム把握

AIによって交通データを可視化することで、データに基づいた交通政策の実現に貢献します。

軽量AIアルゴリズムで低コスト導入

TakumiVisionの交通監視AIは、独自の軽量アルゴリズムを採用しており、エッジコンピュータでの動作にも対応しています。

これにより、

- 既存カメラの活用- リアルタイム解析- 低コスト導入

を実現します。

また当社は、画像処理分野において特許技術を活用した画像鮮明化アルゴリズムを保有しており、悪条件の映像でも検知精度の向上が可能です。

今後の展開

TakumiVisionでは今後、自治体やインフラ事業者と連携しながら、交通監視AIの導入を進めるとともに、交通事故削減やスマートシティの実現に向けた技術開発を進めていきます。

また、転倒検知や異常行動検知など、安全監視分野での画像AIソリューションの開発もおこなっています。

新規の開発、導入については無料相談を承っておりますので、公式ホームページよりお問い合わせください。

https://takumivision.co.jp/#inquiry

会社概要

会社名：TakumiVision株式会社

所在地：京都府京都市下京区夷之町686-3 コタニビル3階

設立：2022年11月

事業内容：画像認識AIシステム開発

公式ホームページ：https://takumivision.co.jp/

報道関係者お問い合わせ

TakumiVision株式会社

info@takumivision.co.jp