Weverseに初めてP-POPアーティストが参加！P-POPのアイコン「SB19」と「BINI」が公式コミュニティをオープン

株式会社HYBE JAPAN

Global Superfan Platform 「Weverse（読み：ウィバース）」は、P-POP（フィリピン・ポップ）を代表するアイコンである「SB19」と「BINI」の2組が、3月に公式コミュニティをオープンすることを発表しました。

フィリピン発グループのWeverse参加は今回が初となり、世界的に存在感を増しているP-POPのアーティストが加わることにより、Weverseはグローバルラインナップをさらに多様化させ、ジャンルや地域を超えたグローバルなエンゲージメントを強化していきます。

フィリピンでトップクラスの人気を誇る両グループは、公式コミュニティに加えて、アーティストとファンが1対1の形式でメッセージを交わせる「Weverse DM」や様々なデジタル特典を提供する「Digital Membership」をオープンし、世界中のファンとの交流を本格化させていきます。さらにBINIは「グローバル公式メンバーシップ（ファンクラブ）」も開設します。

BINIのコミュニティは本日3月16日正午にオープンし、SB19のコミュニティは3月19日にオープンする予定です。



■ SB19：P-POP界を牽引する先駆者

2018年にデビューし、P-POPの世界進出を牽引してきた5人組ボーイグループ（メンバー：パブロ、ジョシュ、ケン、ステル、ジャスティン）。2021年にはフィリピンおよび東南アジアのアーティストとして初めてビルボード・ミュージック・アワードの「Top Social Artist」にノミネートされ、「Bazinga」でビルボード「Hot Trending Songs」チャートで1位を獲得しました。2023年のバイラルヒット曲「Gento」でも世界的な注目を集めたSB19は、今月3月27日に待望のニューアルバム『Wakas at Simula』のリリースを控えています。

SB19は、WeverseコミュニティでWeverse LIVEを行うだけでなく、様々な独占未公開映像やカバー曲の公開も予定しており、世界にいるファンとのつながりをさらに強化し、世界市場でのさらなる活躍を目指しています。

＜SB19 コメント＞

「自分たちの音楽やコンテンツ、そして何よりフィリピンの文化を世界中の皆さんと共有できることを嬉しく思います。世界中のA’TIN（アティン：ファンダム名）とより親密になり、共に有意義な思い出を作っていきたいです」



■ BINI：SNS総フォロワー1,600万人超を誇る、フィリピンの“国民的ガールグループ”

2021年にデビューした8人組ガールグループのBINI（アイア、コレット、マロイ、グウェン、ステイシー、ミカ、ジョアンナ、シーナ）は、SNS総フォロワー数1,600万人以上を保有するフィリピンの“国民的ガールグループ”です。「Pantropiko」や「Salamin, Salamin」などの楽曲が世界的にバイラルヒットし、累計ストリーミング再生数は10億回を突破。さらにスペイン・メキシコのスター、ベリンダとのコラボ曲「Blink Twice (Dos Veces Remix)」がメキシコとフィリピンのアーティストによる史上初のコラボとなるなど、グローバルなポップシーンで独自の存在感を放っています。

5万人収容のフィリピン・アリーナ公演を完売させた初のフィリピン人アーティストであり、今年4月には、フィリピンのグループとして初めて世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」への出演も決定。国際的なステージでの飛躍が今最も期待されています。

＜BINI コメント＞

「Weverseに加わることは、世界中のどこにいてもファンの皆さんとより近くで繋がれるチャンスを意味しており、私たちにとって非常に大きな意味があります。この場所を通じて、より多くの瞬間、会話、節目を共有し、その過程で多くの新しい思い出を作っていくことを楽しみにしています！」





■ Weverse Company 代表 チェ・ジュンウォン コメント

「Weverse初のP-POPアーティストとして、SB19とBINIを迎えられることを大変喜ばしく思います。フィリピンのアーティストが加わることで、ジャンルや地域を超え、ファンに多様な体験と心を通わせる繋がりを提供できることを期待しています」

【Weverse関連URL】

Weverse「HYDE」コミュニティ：https://weverse.io/hyde

Weverseアプリダウンロード：https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

Weverse公式X：https://x.com/weverseofficial （@weverseofficial）

Weverse公式Instagram：https://www.instagram.com/weverseofficial/

Weverse Japan公式X：https://x.com/weverse_japan （@weverse_japan）





【Weverse Companyについて】

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品（MD）を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、180組を超える国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。