日清製粉ウェルナ 神田錦町本社ビルの広告看板に大谷翔平選手が登場！

株式会社日清製粉グループ本社

日清製粉グループの株式会社日清製粉ウェルナ（取締役社長：岩橋 恭彦）は、神田錦町本社ビルの新たな屋上広告看板を本日３月１６日（月）より公開しました。

■ 屋上の広告看板に大谷翔平選手が登場

パスタカテゴリーNo.１（※１）の「マ・マー」ブランドのパスタをおいしそうに食べる、パスタ好きな大谷選手が屋上広告看板に初登場。同看板では、本年３月に発表した新ＣＭメッセージ「食と進め。ウェルナ。」を掲げ、食の大切さや楽しさ、そして食の可能性を探求し続ける当社の企業姿勢を表現しました。当社は、食のインフラ企業として、これからも一人ひとりの食卓をもっと楽しく、そして、食を通じて健康的な毎日を支え続けていきます。

※１：インテージＳＲＩ＋

パスタ（マカロニ・スパゲティ）市場・パスタソース市場２０２５年３月～２０２６年２月 累計販売金額

正面および側面（西側）側面（東側）

※画像はすべてイメージです。

・設置場所：神田錦町本社ビル屋上（東京都千代田区神田錦町1-２５）

・サイズ：（正面）縦９.４ｍ × 横１４.４ｍ、（側面）縦９.４ｍ × 横７.２ｍ

■ 大谷翔平選手プロフィール

１９９４年、岩手県生まれ。身長１９３cm、体重９５kg、右投げ・左打ち。２０１２年、ドラフト１位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」として注目を集める。２０１８年にロサンゼルス・エンゼルス入団後、２０２１年にはシーズン中に４６本のホームランを放ち、投手としても９勝を挙げ、ア・リーグＭＶＰを受賞。２０２３年には２年連続の２桁勝利、２桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる２回目の満票でア・リーグＭＶＰに輝いた。２０２４年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。メジャーリーグ史上初の「５４本塁打・５９盗塁」という大記録を樹立し、２年連続３度目となるＭＶＰを受賞。２０２５年６月からは、打者としての活躍に加え投手としても復帰し、投打の二刀流が復活。更にはメジャーリーグ史上初の「５５本塁打・６２奪三振」という大記録を樹立。２０２５年１１月には、３年連続４度目となるＭＶＰを受賞。

■ 日清製粉ウェルナ 企業概要

日清製粉ウェルナは、家庭用・業務用のプレミックス・パスタ・パスタソースを中心に扱い、「常温」「冷凍」の温度帯をカバーするバリエーション豊かな製品を「日清」「マ・マー」「青の洞窟」などのブランドで提供しています。数多くのメーカー売上No.1カテゴリー（※２）を有し、「安全・安心」を大前提として、健康志向や簡便さ、おいしさの追求による高付加価値製品を拡充するとともに、食のインフラ企業として、グローバルで最適な供給体制を構築しながら、事業拡大を加速させています。

※２：インテージＳＲＩ＋

小麦粉市場、パスタ（スパゲティ）市場、パスタソース市場、冷凍パスタ市場（冷凍調理市場のスパゲティ＆ソース、ショートパスタ類）２０２４年４月～２０２５年３月、お好み焼粉市場、天ぷら粉市場２０２３年４月～２０２５年３月、から揚げ粉市場２０２２年４月～２０２５年３月

日清製粉ウェルナ 企業サイト

https://www.nisshin-seifun-welna.com/index/