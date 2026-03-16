顧客体験価値の向上へ、AIエージェントが生成した施策のテスト展開を3月16日(月)から開始

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)は、サッポログループのDX方針(注1)のもと、顧客体験価値と売上双方の向上を目指し、グループ企業である(株)サッポロライオンの銀座ライオン 渋谷マークシティ店においてAIエージェントが生成した施策のテスト展開を3月16日(月)から開始します。本取り組みは(株)エクサウィザーズ(注2)が提供するAIエージェント開発・運用プラットフォーム「exaBase Studio」を活用し、AIエージェントが購買データ分析から施策案生成までを代替したものです。

多くのAIエージェントの活用事例が業務効率化から着手されている中で、当社は価値創造による売上向上という事業成果への直接的な貢献を目指し、AIエージェント活用に取り組みます。

本取り組みでは、銀座ライオン 渋谷マークシティ店における購買データを基に混雑時間帯や価格帯分布、バスケット分析など20通り以上の分析検証をAIエージェントが行いました。その分析から抽出された課題をもとに施策案提案までの一連タスクもAIエージェントが担い、グループ内での迅速な検証を実現しています。

サッポログループは「中期経営計画（2023～26）」において、事業戦略・財務戦略・サステナビリティを支える経営基盤として「DX」を重点活動の1つに位置付けています。あらゆるステークホルダーとともに成長し続け、お客様と企業の価値最大化を目指し、デジタル技術の活用による業務変革・事業改革への取り組みを引き続き推進していきます。

（注1）https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=8912

（注2）https://exawizards.com/

■AIエージェントによるデータ分析と施策立案の詳細

○データ分析概要

購買データを主軸とし、会員情報や出店エリア情報、店舗担当者ナレッジ等もインプットした環境上で、混雑時間帯や価格帯分布、バスケット分析など20通り以上の分析をAIエージェントが実行・解釈し施策案生成へ活用。

○データ分析に基づきAIエージェントが導いた施策案の一例

○実施施策

・施策名 ：ゼロ次会におすすめ！渋谷マークシティ店限定「ビヤホールセット」

・施策内容：期間中の平日15～17時限定で、提供品質にこだわったサッポロ生ビール黒ラベル（小グラス）とおつまみ3種の盛合せを980円（税込）のセット価格でご提供。club LIONアプリの会員ページ提示でさらに200円（税込）引き。

※club LIONアプリのダウンロード方法

‎https://apps.apple.com/jp/app/club-lion-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1185805249

・実施店舗：銀座ライオン 渋谷マークシティ店

https://www.ginzalion.jp/shop/brand/lion/shop21.html



・実施期間：3月16日(月)～5月15日(金)予定

■担当者コメント

サッポロホールディングス(株)DX企画部 森本 精太

本実証では、AIエージェントが購買データから施策案を自動生成し、店舗運営の意思決定を迅速化・高度化することで、売上向上への直接的な貢献を目指しました。データ分析や施策立案といった定型業務をAIに委ねることで、店舗スタッフや店長はより顧客接点や創意工夫が必要な業務に注力できる環境が実現します。この“With AI”な協働モデルを通じ、データドリブンかつ現場知を活かした新しい店舗運営モデルの構築につなげていきたいです。成果検証を経て、他店舗や他領域への展開を進める計画です。

■銀座ライオンについて

「銀座ライオン」は1899年から1世紀を超える歴史を持つビヤホ―ルです。伝統の抽出技術“一度注ぎ”による軽やかで爽快な「サッポロ生ビール黒ラベル」をはじめとした生ビールは多品種を揃えており、お料理は生ビールに合うおつまみからお食事まで幅広く楽しむことができます。

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800