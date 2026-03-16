【結婚指輪を札幌で手作り】大好評のブライダルフェアが期間延長決定！手作り結婚指輪の貴金属代金が10％オフに｜手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」

株式会社 一宝

手作り結婚指輪・婚約指輪の専門店「工房Smith札幌本店」は、現在開催中のブライダルフェアにおいて、札幌近郊の多くのお客様よりお問い合わせをいただいております。新年度を控えたこの時期、より多くの方にゆとりを持って指輪作りを楽しんでいただけるよう、開催期間を3月31日（火）まで延長することを決定いたしました。

本フェアでは、結婚指輪の材料となる「貴金属代金」を10％オフでご提供いたします。プラチナやゴールドの素材にこだわりながら、自分たちの手で指輪を形にする特別な体験を、より身近に感じていただける機会となっております。

■ 「ブライダルフェア」概要

期間中のご来店、およびご来店から2週間以内のご成約いただいたお客様を対象に、指輪のベースとなる貴金属代金を10％割引いたします。

開催期間： 2026年3月16日（月）～ 2026年3月31日（火）

対象コース： 手作り結婚指輪コース

特典内容： 貴金属代金（プラチナ、K18ゴールド各種）より10%OFF

実施店舗： 工房Smith札幌本店

■ 工房Smith札幌本店が提供する「3つのこだわり」

【期間限定特典】貴金属代金10％オフ

結婚指輪制作にかかる貴金属代金を一律10％割引。品質を落とすことなく、予算に合わせた指輪作りを応援します。

【プロによるサポート】未経験でも安心の本格制作

彫金職人がマンツーマンで指導。半個室の落ち着いた空間で、一生ものの指輪を自分たちの手で仕上げられます。

【五感で楽しむおもてなし】

指輪作りの合間には、デロンギのコーヒーマシンで淹れる「花論珈琲茶房」のこだわりの1杯や「ショコラティエ マサール」と工房Smith札幌のコラボショコラをご用意。制作の時間そのものが、お二人にとって大切な思い出になるよう演出いたします。

■ 店舗情報

店名： 工房Smith札幌本店

所在地： 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1 オエノン北海道ビル1F

営業時間： 10:00～19:00（ご予約制）

ご予約：https://coubic.com/smithsapporo/4650781/book/course_type

ご予約時は、備考欄に【ブライダルフェア参加】とご記載ください

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)