42店舗が大集結！「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」第3弾が3月18日（水）から大阪で開催！！

株式会社TBSグロウディア(C)TBS (C)neospace/TBS GLOWDIA

株式会社TBSグロウディア（東京都港区、代表取締役:園田憲）と株式会社ネオスペースが企画を担当する『バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会』が大阪高島屋 7階催会場にて3月18日（水）から3月23日（月）まで開催されます。人気イベントの第3弾となる今回も、北は北海道から南は沖縄まで、TBS系番組で紹介された地元民だからこそ知る全国各地の絶品地元グルメが一挙大集結！

◆全国42店舗の絶品グルメ大集結！大阪高島屋「初出店」にも注目

今回は日本全国から厳選された42店舗の絶品グルメをお楽しみいただけます 。

なかでも注目は、大阪高島屋初登場となる15店舗です 。さらに、そのうちの5店舗（達磨・87cafe・寺町コロンボ・十勝豚丼いっぴん・京都一の傳）は、「せっかくグルメ！！博覧会」自体にも初出店となる注目のラインナップです 。

会場では、厳選された絶品グルメのほか、番組でおなじみの「日村ロボ」と記念撮影ができるフォトスポットや、展示パネルも設置。さらに、大人気の番組オリジナルグッズに加え、新作アイテムも取り揃えております。

是非会場で、番組内でバナナマン日村勇紀さんや多彩なゲストが地元の方に聞き込みを通じて「せっかくこの町に来たなら食べていってほしい！」と紹介された、地元民だからこそ知る絶品グルメの数々が一堂に会する「バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会」をご堪能下さい。

◆大阪高島屋初登場15店舗の絶品グルメ

上段左から）【せっかくグルメ博初出店】達磨・87cafe・寺町コロンボ・十勝豚丼いっぴん・京都一の傳

中段左から）プリン専門店 春夏秋冬・松阪まるよし・白楽天 今治本店・季作久・元祖もつ鍋楽天地

下段左から）金沢まいもん寿司・イカ屋荘三郎・逸味潮屋・GELATERIA GELABO・菅乃屋

※画像はイメージ、盛り付け例です。実際の商品とは異なる場合があります。

◆新発売グッズのご紹介

上段左）キッチンタイマー 1,980円

上段中）マグネット付きフードクリップ 770円

上段右）アクリルキーホルダー（バナナVer） 800円

下段左から）メラミンプレート・メラミンボウル・メラミンコップ 各1,430円

※価格は全て税込です

◆イベント概要

「バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会」

企画：ネオスペース・TBSグロウディア

協力：TBSテレビ

会期：2026年3月18日（水）～3月23日（月）

各日午前10時～午後7時

※最終日は午後5時閉場

場所：大阪高島屋7階 催会場

大阪府大阪市中央区難波５丁目1-5

HP： https://www.takashimaya.co.jp/osaka/sekkaku-g/

※期間中、出演者の来場や収録はございません

［せっかくグルメ!!博覧会公式Instagram］

sekkaku_haku（https://www.instagram.com/sekkaku_haku）

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［バナナマンのせっかくグルメ!!公式 X］

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■番組情報：「せっかくこの町に来たなら食べていってほしい！」そんな、地元民だからこそ知る絶品地元グルメを、バナナマン日村勇紀さんや多彩なゲストが地元の方に聞き込みしながら探し出す、行き当たりばったりのグルメ番組！