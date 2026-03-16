令和8年版「賃貸不動産管理の知識と実務」の先行予約を開始

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会（会長：中村 裕昌、以下協議会）は、令和8（2026）年度版「賃貸不動産管理の知識と実務」（以下本書籍）について、3月27日(金)の発売に先駆け、先行予約注文の受付を3月16日(月)より開始しました。

本書籍は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を中心として、賃貸住宅の管理業務を体系的にまとめた書籍です。普遍的な賃貸住宅管理業務について解説すると共に、賃貸住宅管理業者やオーナーが知識として備えておくべき関連法令等についても収録しています。賃貸住宅管理業務について深く学ぶことができるため、賃貸住宅管理業に従事する実務者はもちろん、これから賃貸住宅管理業に従事する方や、賃貸住宅管理業法に定める「業務管理者」の要件とされた国家資格「賃貸不動産経営管理士」の学習教材としても使用できる書籍です。

先行予約のお申し込みは協議会のホームページをご覧ください。

https://www.chintaikanrishi.jp/exam/textbook/

【令和8(2026)年度版「賃貸不動産管理の知識と実務」概要】

○仕 様：A5判・並製・カバー装

○定 価：4,400円（本体4,000円）

○発売日：3月27日(金)