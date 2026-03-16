【ライブ配信/Zoom】「有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項」セミナー開催！4月16日（木）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー（見逃し配信付）開催のお知らせです。

🎓 講師：大内 幸弘 氏（SGSジャパン(株) C&P Connectivity 化学物質管理 技術顧問）

📆 開催日時：2026年4月16日（木）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項」

――「知らなかった」では済まされないPFAS対応。

POPs条約、欧州PFAS制限提案、米国州規制など最新情勢を体系的に整理。各社が取るべき実務対応を具体的に解説！

受講料

・一般：44,000円（税込）

・メルマガ会員：39,600円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

📺 ご都合の合わない方も安心！

ライブ配信後に【見逃し配信（期間限定）】をご視聴いただけます。

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/140224/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・ PFASの基本的特性および用途

・ 国連、欧米などのPFAS規制および最新の動き

・ PFASに関する化学分析の現状

・ これまでの企業への強制処置の動き

・ 企業でのPFAS管理の取り組み

【セミナー対象者】

各企業での品質管理部門、生産部門、開発部門など、現在のPFAS規制の現状および最新情報を入手されたい方

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項

開催日時：2026年4月16日（木）13：30～16：30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付・見逃し配信付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：大内 幸弘 氏 SGSジャパン(株) C&P Connectivity 化学物質管理 技術顧問

〈セミナー趣旨〉

PFOA、PFOSだけではなく、その他の有機フッ素化合物も含めてPFASとして世界中で製造、使用、販売が急速に制限される動きが進んでいます。欧州では、ユニバーサルPFAS制限が提案され、この提案について、2年以上ECHAの科学委員会で評価されてきましたが、いよいよECHAでの終盤となります。2026年3月にリスク評価委員会（RAC）は提案についての意見を採択するとともに、社会経済分析委員会（SEAC）は、意見書草案を承認・公表、その後、協議を行う予定です。

また、米国では、連邦と共に多くの州でPFASの規制への動きが進んでおり、一部の州では、製造、販売など既に制限しはじめています。このように、規制の動きは、活発化しており、自社対応のために、最新の情報を知っておく必要があります。

そこで、本セミナーでは、PFASの基本的な事項から、世界的なPOPs条約をはじめ、欧州、米国、カナダについて現在のPFAS規制、さらに最新の動向までを解説いたします。特に、欧州の提案について、SEACから3月に公表される意見書草案についても概説いたします。最後に、PFASに関しての企業への強制措置や罰則など具体的な話題もお話しします。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

💡 見逃し配信あり（期間限定）

・ 当該ウェビナーにお申込みいただいた場合には、サービスとしてZOOMを使用した「見逃し配信」を合わせて提供いたします。

・ 見逃し配信では、ウェビナーの録画動画を一定期間視聴可能です。

・ ウェビナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴可能です。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/140224/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1） PFAS概要

性質および用途、主要な規制の定義

2） POPs条約のPFAS規制

POPs条約の概要、規制されているPFAS及び2025年4～5月の締約国会議のPFAS状況

3） 欧州におけるPFAS規制

EU POPs規則

REACH規則 PFAS制限提案、これまでの科学委員会の評価状況（2025年6月評価を含めて）及び今後の予定提案5カ国及びECHAの現在の状況、外部機関の見解その他の欧州内のPFAS規制に関する状況

4） 米国におけるPFAS規制

化学物質規制の状況、TSCA規則の概要及びPFASに関しての取り組み

各州のPFAS規制状況メイン州、ミネソタ州などの最新状況

5） カナダにおけるPFAS規制

6） 参考 PFASに関する企業への強制措置の事例

罰則規定、企業への強制措置の事例、など

他） 質疑応答（約20分）事前および当日質問への回答

※ 内容、質問数により後日回答させて頂く場合がございます。

4）講師紹介

大内 幸弘 氏 SGSジャパン(株)

C&P Connectivity 化学物質管理 技術顧問

【講師経歴】

企業での無機材料の研究開発を経て、SGSジャパン ケミカルラボラトリーでRoHS等の分析業務の管理、品質管理者の業務を行う。現在 RoHS指令、REACH規則を始め、CEマーキング支援サービス、米国カリフォルニア州プロポジション65等の支援サービス、技術的な相談を行っている。

【最近の著書】

Yukihiro Ouchi, Hiroyuki Yanagisawa and Shigehiko Fujimaki. Evaluating Phthalate Contaminant Migration Using Thermal Desorption-Gas Chromatography-Mass Spectrometry (TD-GC-MS). Polymers 2019, 11, 683.

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価

- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -

2026年3月18日（水）10：30～16：00

https://cmcre.com/archives/139917/

〇分離プロセスの工業化スケールアップ及びプロセス工業の省エネルギー

～ フリーソフト化学プロセスシミュレータ及びピンチテクノロジー活用 ～

2026年3月24日（火）10：30～16：00

https://cmcre.com/archives/140709/

●非車載電池領域における事業競争力と日本の課題

2026年3月26日（木）13：30～15：30

https://cmcre.com/archives/141823/

〇よくわかる「硅素化学製品」の基本と応用 ～ 体系的に学ぶ、シリコンからシリコーンまで ～

2026年3月27日（金）13：00～16：00

https://cmcre.com/archives/141795/

〇「物理世界」に溶け込むAIとディスプレイ：CES・SPIEから読み解く 2026年の最前線と2030年展望

2026年3月30日（月）13:30～16：00

https://cmcre.com/archives/141747/

〇スラリー調製及び評価の基礎～セラミックススラリーから電池電極スラリーまで～

2026年4月6日（月）10：30～16：00

https://cmcre.com/archives/141842/

〇AIデータセンタ用放熱/冷却技術

2026年4月8日（水）10：30～16：00

https://cmcre.com/archives/137876/

〇マイクロ波加熱の基礎 ～ 電子レンジから高温加熱炉まで ～

2026年4月9日（木）10:30～16:00

https://cmcre.com/archives/141544/

〇半導体パッケージング技術の基本情報：徹底解説

2026年4月10日（金）10:30～16：00

https://cmcre.com/archives/140047/

〇フッ素フリーで実現可能な撥水・撥油処理技術

ぬれの基礎と液体の滑落性を向上させるための表面設計指針と実例

2026年4月14日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138252/

〇5G/6Gに対応するフレキシブル基材とFPC形成技術

～ LCP-FCCLとその発展 ～

2026年4月15日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142299/

〇有機フッ素化合物（PFAS）の最新規制動向と要求事項

2026年4月16日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/140224/

〇半導体パッケージの最新動向と半導体封止材の設計・評価技術

2026年4月17日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/141725/

○生成AI時代の思考力：C3思考法 ～創造的・批判的思考法からプレゼン技法まで～

2026年4月21日（火）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/141870/

○多孔性金属錯体（MOF）の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例

～ ガスの分離・貯蔵から高分子の合成・精製、バイオ応用まで ～

2026年4月22日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/141927/

○架橋ポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術の最先端

2026年4月23日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/139990/

○半導体パッケージ技術の基礎講座

～ パッケージ形態の変遷、製造工程と用いられる装置・材料、最新トレンドまで ～

2026年4月24日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/140990/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちらから :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上