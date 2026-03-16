ペイトナー、累計申込件数600,000件を突破

ペイトナー株式会社

個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー（https://paytner.co.jp/(https://paytner.co.jp/)）」を提供するペイトナー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪井優、以下「ペイトナー」）は、運営する国内最大級のオンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」の累計申込件数が600,000件を突破したことをお知らせいたします。



ペイトナーは、「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、最短即日で資金を受け取れる国内最大級のオンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。

この度、個人事業主の資金繰り負担の軽減をサポートしてきた「ペイトナー」の累計申込件数が600,000件を突破したことをお知らせいたします。

今後もサービスの向上に取り組み、スモールビジネス事業者の資金繰りをサポートしていきます。

■ オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DrKVexODIoU ]

「ペイトナー」は取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短即日で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン型のファクタリングサービスです。2026年3月時点で累計申込件数600,000件を突破しています。

・サービスサイト：https://paytner.co.jp/

■ 採用活動の強化について

事業拡大にともない、以下の職種を積極的に採用しています。ここで取り上げていないその他の職種も採用中です。ご興味のある方は、是非弊社採用サイト（https://corp.paytner.co.jp/recruit）からご応募ください。

・BizOps（事業オペレーション企画）

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/117139

・バックオフィス（総務・経営管理）ポジション

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/107526

・財務・経営企画担当

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/109397

・経理マネージャー候補

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/116367

・経理リーダー候補

https://open.talentio.com/r/1/c/paytner-inc/pages/116368

■ ペイトナー株式会社について

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。ビジネスに取り組むすべての人たちのお金に関する課題を解決するプラットフォームの構築に向けたサービス展開を目指します。

「TechCrunch Tokyo 2019」、「MUFG Digital アクセラレータ」、「FIN/ SUM 2023」、「Forbes JAPAN 100」、「Technology Fast 50 2024 Japan」、「すごいベンチャー100」、「Mizuho Innovation Award」、「Technology Fast 50 2025 Japan」に選出。

■ 会社概要

・社名：ペイトナー株式会社 （Paytner Inc.）

・HP：https://corp.paytner.co.jp/

・代表者：阪井 優

・設立：2019年2月

・資本金：867,450,180円（2025年12月末時点。資本準備金含む）

・住所：東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F

・株主：インキュベイトファンド / W fund / セブン銀行 / FFGベンチャービジネスパートナーズ / オリックス・キャピタル / セゾン・ベンチャーズ / SMBCベンチャーキャピタル / kubell（旧Chatwork） / 識学 / 三井住友信託銀行 / JICベンチャー・グロース・インベストメンツ / ニッセイキャピタル / Angel Bridge / みずほキャピタル / AGキャピタル / ユナイテッド / アイキューブドベンチャーズ

・加盟団体： 一般社団法人Fintech協会 / 一般社団法人フリーランス協会

【本件に関するお問い合わせ先】

ペイトナー株式会社 広報担当

E-mail： pr@paytner.co.jp

TEL：03-6823-5696