株式会社オリゼ、東京メトロ有楽町駅にて「アップサイクル」をテーマに期間限定ショップを開催

株式会社オリゼ

日本の伝統発酵技術を用いて社会課題解決を目指す株式会社オリゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉泰英）は、フードテック官民協議会アップサイクルフードワーキングチーム（以下「アップサイクルフードWT」）が主催する「アップサイクルフードマルシェ」に出店事業者として参画し、2026年3月16日（月）から3月29日（日）まで、東京メトロ有楽町駅にてオリゼ独自の米麹発酵技術を活かした商品を販売いたします。なお、当マルシェの運営には東京メトログループ・株式会社三菱UFJ銀行が協力しています。

■ 背景・本取り組みの概要

日本では、本来食べることができた可食部の廃棄（食品ロス）による経済損失額は約4兆円と推計されます。また、世界のCO2排出量のうち、食品ロスに伴うCO2排出量が約10%を占めており、気候変動対策の観点からも、食料システム全体でのCO2排出量削減の取り組みが急務となっています。



そのため、これまでも多種多様な農作物や植物を余すことなく素材化する技術を活用することで、付加価値を高める取り組みが進められてきましたが、局地的、部分的な活用に留まり、素材元と買い手を繋ぐプラットフォーム立ち上げによるスケール化、アップサイクル市場構築することが必要になります。

このような背景から、本取り組みは東京メトログループ・三菱UFJ銀行が新たにサステナビリティ領域での連携を模索する中で発案されました。三菱UFJ銀行がこれまで多数の独自アップサイクリング技術を持つスタートアップ企業と接点を持っており、趣旨に賛同したオリゼ・グリーンエース・Beer the Firstの3社が参画、実現に至りました。なお、本マルシェはフードテック官民協議会アップサイクルフードWTが主催しており、オリゼを含むスタートアップ3社と三菱UFJ銀行はアップサイクルフードWTの正式メンバーとして参画しており、アップサイクルフードWTの活動の一環として今回のマルシェが企画・実施されております。

■開催概要

■ オリゼの取り組み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87241/table/123_1_309050a4500a1765a1014e75eb8aba3c.jpg?v=202603161051 ]

オリゼは、米麹の発酵技術を活かし、古米や廃棄米など本来は廃棄される原料を「白砂糖に代わる新たな甘み」として生まれ変わらせる独自のアップサイクリング技術を有しています。食品ロス削減に寄与しながら、素材本来の個性を再活用し、循環型社会の実現を目ざした商品開発・販売を行っています。今回のマルシェでは、オリゼが古米・廃棄米を原料としてアップサイクルした甘味料を使用した米麹商品をご提供します。ぜひこの機会に、食の新たな可能性をご体験ください。

■ アンケート回答＋LINE登録でミニグラプレゼント

当社の販売エリアでは、来場者の食に関するインタラクティブボードを設置します。また、オリゼ公式LINEアカウントをご登録いただいたお客様に、オリゼオリジナルのミニグラを1個プレゼントいたします。最新の商品情報やイベント情報をLINEでお届けするほか、発酵やアップサイクル関する豆知識、レシピ情報なども発信予定です。ぜひこの機会にご登録ください。

■オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）について

オリゼ甘味料（米麹発酵糖分）は、米麹発酵によってお米から引き出したやさしい甘さが特徴で、おいしさと健康の両立を可能にする砂糖代替甘味料です。自社ブランド「フードコスメ ORYZAE」をはじめ飲食店や菓子製造メーカーなど幅広くご活用いただいています。古米や規格外の米をアップサイクルして製造することも可能で、サステナブルな甘味料を生み出す技術として企業コラボなども実施しています。

■株式会社オリゼについて

私たちは、米麹由来の発酵甘味料「オリゼ甘味料」を通じて、人々の健康増進や社会課題の解決に取り組み、未来の子供たちや地球にとってより良い環境を作る、循環型社会を作り出すことを目指しています。当社のミッションである「FIVE WIN」は、生活者・生産者・地球環境・伝統文化・企業成長を目指す”五方よし”の実現に向けた価値提供を行っています。発酵技術を駆使して社会課題を解決し、食だけにとどまらないイノベーションを起こしていきます。

過去のメディア掲載例

WITH（2022年9月）

麹の可能性を最大限に生かして新しい価値を社会に届ける(https://novolba.com/media/%E9%80%9F%E5%A0%B1start-up-now-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%BC-%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9-%E3%83%BB-%E5%B0%8F%E6%B3%89-%E6%B3%B0%E8%8B%B1-%E3%81%95/)

新R25（2022年9月）

売り上げは1年で16倍に。発酵食品D2Cベンチャー「ORYZAE」が熱狂的"口コミ"を生み出せるワケ(https://r25.jp/articles/928885030185336832)

下野新聞（2024年4月）

米麹専用工場を確保 宇大発ベンチャーのオリゼ 主力のグラノーラ増産も｜県内主要,経済(https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/886441)

電通報（2024年7月）

日本の「発酵文化」を、「発酵哲学」へ昇華させたい | ウェブ電通報(https://dentsu-ho.com/articles/8990)

日経MJ（2024年9月）

「まるで卵」食品広がる 調味料やスイーツで開発続々 - 日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB078Z30X00C25A4000000/)

■会社概要

会社名 ：株式会社オリゼ

代表 ：代表取締役 小泉泰英

住所 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

企業サイト：https://www.oryzae.site/

メール ：info@oryzae.site

電話番号 ：080-9537-6584