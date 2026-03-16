TOPPANトラベルサービス、国内外ビジネスイベントを支えるMICE事業で「mediPhone Assistance Line」を導入

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳の提供や、企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、この度、TOPPANトラベルサービス株式会社 （本社：東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル、以下「TOPPANトラベルサービス」）のMICE事業において、健康・医療の多言語アシスタンスサービス「mediPhone Assistance Line」（メディフォン アシスタンス ライン・以下「本サービス」）を提供開始したことをお知らせいたします。

TOPPANトラベルサービスは、TOPPANグループ企業として法人向けのBTM（ビジネストラベルマネジメント）事業や海外人事サポート事業、MICE事業を展開しています。この度、国内外のビジネスイベントの企画・提案から手配、当日のサポートまでをワンストップで行うMICE事業部において、本サービスの提供を開始いたしました。

■背景

MICE事業では、万が一の体調不良や医療機関受診が必要となった場合にも、より専門性の高いサポートを迅速に提供できる体制の強化を図るべく、本サービスを導入しました。医療分野に特化した多言語アシスタンスを活用することで、参加者への支援体制をさらに充実させます。

■目的

本サービスの提供により

● 医療に特化した多言語サポートを活用し、渡航中の対応品質を一層向上させること

● 健康・医療分野におけるサポート体制を強化し、MICE事業としての付加価値を高めること

を目指します。これらを通して、TOPPANトラベルサービス・MICE事業を利用する全てのお客様に対し、国内外での安全・安心な渡航を提供するとともに、心身の健康を支える万全のサポートをさらに強化してまいります。

■TOPPANトラベルサービス MICE事業 ご担当者様のコメント

取締役MICE事業部長 大澤眞志 様

メディフォン株式会社様のサービスを通じて、ビジネスイベントで来日されました皆様が

ご安心頂ける支援体制が構築できましたことに大変満足しております。

MICE事業部として更にインバウンドビジネスの拡大を図って参ります。

■提供サービス「mediPhone Assistance Line（メディフォンアシスタンスライン）」

mediPhone Assistance Lineは、外国人従業員や市民の医療に関する相談※1や健康管理を、専門家が多言語でサポートし、医療機関への円滑な受診やアクセスを可能にする多言語サポートサービスです。受診前の相談から医療機関の検索・予約※2、医療機関や薬局での通訳まで、一気通貫でサポートします。「mediPhone Assistance Line」サービスサイト：https://mediphone.jp/assist/

※１本サービスにおける『受診前相談』は、適切な診療科の案内や受診手続きのサポートを目的としており、医師による診断等の医療行為を行うものではありません。

※２予約代行における医療機関の選定にあたっては、利用者の現在地や希望言語、診療科目等の客観的な条件に基づき情報提供を行っており、特定の医療機関への受診を不当に勧誘・誘導するものではありません。また、提携医療機関等から紹介料や手数料を受領して患者を送客することはしておりません。

【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健診データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社 ：〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表 ：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL ：https://corp.mediphone.jp/