FM NACK5 2026年4月改編情報および新番組情報について

株式会社エフエムナックファイブ

ＦＭ ＮＡＣＫ５(本社：埼玉県さいたま市大宮区)では、２０２６年４月１日 (水) から新編成とし、

複数の番組をリニューアルします。今回の改編では、金曜日夜帯のワイド番組を刷新するほか、著名な芸人を起用した新番組、SNSで活躍するタレントを起用したプログラムなど、タイムテーブルを彩る

新しいパーソナリティーをお迎えします。

【新番組情報１.】

・番組名：岩井勇気の偏愛同好会

・放送日時：毎週土曜日 ２２:００～２２:３０

※初回放送 : ４月４日 (土)

・パーソナリティー : 岩井勇気（ハライチ）

<番組内容>

アニメ・漫画・音楽・ゲーム・猫を愛する岩井勇気（ハライチ）が「偏愛」をテーマにトークを繰り広げ、好きな音楽をみんなで聴くだけのトーク＆音楽番組。埼玉県上尾市出身！今年デビュー２０周年を迎える「ハライチ」の岩井勇気が、地元のラジオ局・ＦＭ ＮＡＣＫ５で初のレギュラー番組を担当します！

岩井勇気（ハライチ）

【新番組情報２.】

・番組名：ＦＲＩＤＡＹＢＲＥＡＫ

・放送日時：毎週金曜日 ２５:００～２８:４５

※初回放送：４月３日 (金)

・パーソナリティー : 伊勢川乃亜

<番組内容>

金曜日（ＦＲＩＤＡＹ）＋夜明け（ＤＡＹＢＲＥＡＫ）＝「ＦＲＩＤＡＹＢＲＥＡＫ」！

平日の終わり・金曜日の深夜から週末の始まり・土曜日の朝を結ぶ生放送の音楽番組。

邦楽・洋楽を問わず、“それぞれの青春の１曲”から新しいアーティストの楽曲まで、心地よいトークと共に楽しむことが出来ます。

伊勢川乃亜

【新番組情報３.】

・番組名： 板歯目のラジオ～“いたはめ”ではございません～

・放送日時：毎週木曜日 ２５:４０～２６:００

※初回放送：４月２日 (木)

・パーソナリティー : 板歯目

<番組内容>

「ラジオのアナ～ラジアナ」にニューアーティストが登場！各地のライブサーキットでは入場規制が

かかるほどの動員を記録する今大注目の「板歯目（ばんしもく）」！

板歯目

【新番組情報４.】

・番組名：もえきゅんの今夜もやっぱり勉強キャンセル

・放送日時：毎週金曜日 ２６:３０～２６:４０

※初回放送：４月３日 (金)

・パーソナリティー : 桜瀬もえ（MyDresscode）

<番組内容>

桜瀬もえのＴｉｋＴｏｋ内で人気の企画「社長と部下」シリーズから派生した一般常識クイズに答える

コーナーや皆さんからいただいたお悩みに答えるコーナーなど盛りだくさんでお届けします！

【新番組情報５.】

・番組名：ＳＵＮＤＡＹ ＬＩＯＮＳ

・放送日時：毎週日曜日 １２:５５～

※初回放送：４月５日 (日)

・パーソナリティー : 加藤暁/小笠原聖/久保考真（三拍子）/滝島杏

＜番組内容＞

悔しい結果に終わった昨シーズン…今年こそ日本一へ！西口文也監督率いる埼玉西武ライオンズの熱戦をお馴染みのメンバーがお届けします！日曜日の西武戦はＦＭ ＮＡＣＫ５でお楽しみください！

▼放送時間変更▼

・番組名:森林エリナ チョットＣＨＡＴ ＣＬＵＢ

・パーソナリティー: 森林エリナ

・放送日時:毎週土曜日 ０９:４５～１０:００

・番組名:ゆいがーる ＳＨＯＫＯ＆ＡＹＡＮＥの ゆんたくハッピーアワー

・パーソナリティー:ＳＨＯＫＯ・ＡＹＡＮＥ

・放送日時:毎週土曜日 ２１:００～２１:３０

・番組名:カメレオンパーティー

・パーソナリティー:土屋礼央/佐々木もよこ

・放送日時:毎週日曜日１６:００～２１:００

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本件についてのお問い合わせは下記までお願い致します。

担当：放送本部 編成業務部 谷井佳輔

電話０４８-６５０-０７００