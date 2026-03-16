







アイセイ薬局は3月16日、健康情報誌『ヘルス・グラフィックマガジン（以下、HGM）』Vol.59「アレルギー」号を発行しました。HGMは毎号ひとつの症状にフォーカスし、医師や専門家監修のもと、メカニズム・改善方法・発症リスクなどをこだわりぬいたクリエイティブで解説する季刊フリーペーパーです。

「アレルギー」ってなんだ？

花粉症や食物アレルギー、気管支喘息など、子どもから大人まで多くの人が悩む「アレルギー」。

日本人のおよそ2人に1人はなんらかのアレルギー疾患をもっていると考えられています。その一方で、知っているようで知らないことも多いかもしれません。3月16日発行のHGM最新号では、身近でありながら誤解も多い「アレルギー」について、基礎知識から生活上の工夫、災害時の備えまで、正しく知って、上手に付き合っていくための情報を幅広くお届けします。



pp.2-3 アレルギーの、A・B・C





pp.6-7 オトナの事情 アレルギー。



アレルギーと上手に付き合っていくために

アレルギーとは、私たちの体のなかにもともと備わっている免疫システムが過剰に反応してしまう現象のことです。その原因となる物質（アレルゲン）は、花粉・ダニ・ペット・食物・薬剤など、身近なものばかり。アレルギーと上手に付き合っていくには、掃除や洗濯、スキンケア、生活習慣の見直しなど、日常生活の小さな工夫が大切です。発症や悪化を防いで、少しでも快適な日々になるように、できることから始めましょう！



pp.20-21 アレルギーと上手に付き合っていくために



HGM「アレルギー」号では他にも、知っておきたい薬剤アレルギーの基礎知識、災害への備え、3大アレルゲン（卵・乳・小麦）を使わず、簡単・おいいしい・みんながうれしいおやつのレシピなど、「アレルギー」にまつわる情報を“正しく・わかりやすく・楽しく”紹介しています。



pp.16-17 薬剤アレルギーって知っていますか？





pp.18-19 わたしのアレルギー防災



【ヘルス・グラフィックマガジンについて】

★2015年「グッドデザイン・ベスト100」を受賞

概要：発行部数12万部／年4回発行／判型200×200mm／全24ページ／オールカラー

設置拠点：全国のアイセイ薬局グループ店舗、病院・クリニック等の医療機関、

フィットネスクラブ、図書館、フリーペーパー専門店など 全国600拠点以上

◆HGMはデジタル版でもご覧いただけます https://www.aisei.co.jp/magazine

【Vol.59「アレルギー」号 メイン監修者】

●永田真先生（埼玉医科大学呼吸器内科教授/埼玉医科大学病院アレルギーセンター センター長）：アレルギーの包括的診療・研究のエキスパート。

HGMの内容は発刊に先立って、すべての当社薬剤師に共有し、HGMによる情報提供と店頭でのコンサルティングの連携を図り、薬局に来局された方へ質の高いサービスの提供を行う体制を整えております。

【ヘルス・グラフィックマガジンに関するお問い合わせ先】

株式会社アイセイ薬局

ヘルス・グラフィックマガジン編集部

E-Mail：hgm@aisei.co.jp

アイセイ薬局について ＜www.aisei.co.jp＞

アイセイ薬局グループは、「誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日」を目指し、地域医療に貢献する

ための取り組みを続けています。「地域のかかりつけ」として、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康支援、健康相談や地域活動を推進。地域医療の拠点となる「医療モール」の開発を手掛けるとともに、健康相談や地域活動を推進。健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」、スキンケアブランド「KuSu（クス）」などを展開し、皆さまの健康づくりを多角的にサポートしています。

◆薬局店舗数： 407店舗（2026年3月1日現在）