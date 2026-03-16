【MT4 バックテスト】勝てない理由はEAではなかった──“検証精度”がトレーダーの意思決定を狂わせる本当の原因とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343525/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4 バックテストの「検証精度」がトレーダーの意思決定と心理に与える影響に着目した『MT4バックテストガイド』を公開しました。本ガイドは、Tick Data Suiteを用いた精度99.9％のバックテスト環境を通じて、EAの性能評価だけでなく「続ける・止める・張る・抑える」という判断そのものを安定させることを目的としています。バックテスト結果を信じきれず、実運用で迷い続けてきたトレード経験者に向けた、意思決定改善型の実践ガイドです。
■ トレードで最も高くつくコストは「判断ミス」
多くのトレーダーは、
損失の原因を「EAの性能」や「相場の急変」に求めます。
しかし実際に資金を削っている最大要因は、
判断ミスです。
・想定内のドローダウンでEAを止める
・検証不足のままロットを上げる
・含み損に耐えられず裁量介入する
これらはすべて、
バックテスト結果を信じきれない状態から生まれます。
問題は、
あなたのメンタルではありません。
検証精度です。
■ MT4 バックテストは「心理装置」である
バックテストは、
単なる過去検証ではありません。
本質は──
未来の不安をどこまで事前に潰せるかです。
MT4標準バックテストでは、
・スプレッドが一定
・スリッページが存在しない
・約定遅延が起きない
という“現実には存在しない相場”を前提にしています。
この環境で得た結果は、
実運用で必ず違和感を生みます。
その違和感が、
「まだ様子を見よう」
「一旦止めよう」
という判断遅延につながるのです。
■ 精度99.9％のMT4 バックテストが変えるもの
Tick Data Suiteを用いた高精度検証では、
結果の“見え方”が変わります。
・ドローダウンの深さが現実的になる
・連敗の頻度が把握できる
・スプレッド拡大時の挙動が見える
つまり──
怖い部分が、事前に見える。
これにより、
実運用で起きた損失が
「想定外」ではなく「想定内」になります。
この差は、
トレード寿命を大きく左右します。
■ EAが信じられない本当の理由
「このEA、本当に大丈夫だろうか」
この疑念は、
多くの場合EAではなく、
検証条件への不信です。
・ティックは本物か
・スプレッドは現実的か
・時間帯は合っているか
これらが曖昧なままでは、
どんな好成績でも確信に変わりません。
本ガイドは、
「信じられる検証環境」を構築するための設計図です。
■ MT4 バックテストを“意思決定基準”に変える
PhoenixConnectが提唱するMT4 バックテストは、
勝率を見るためのものではありません。
見るべきは、
・このEAは何％の下落に耐えるのか
・どの頻度で連敗するのか
・資金を預け続けられる構造か
つまり、
自分の資金管理ルールと一致するかどうかです。
精度99.9％の検証は、
この判断を可能にします。
■ Tick Data Suiteで実現する“疑似リアル相場”
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4 バックテストの「検証精度」がトレーダーの意思決定と心理に与える影響に着目した『MT4バックテストガイド』を公開しました。本ガイドは、Tick Data Suiteを用いた精度99.9％のバックテスト環境を通じて、EAの性能評価だけでなく「続ける・止める・張る・抑える」という判断そのものを安定させることを目的としています。バックテスト結果を信じきれず、実運用で迷い続けてきたトレード経験者に向けた、意思決定改善型の実践ガイドです。
■ トレードで最も高くつくコストは「判断ミス」
多くのトレーダーは、
損失の原因を「EAの性能」や「相場の急変」に求めます。
しかし実際に資金を削っている最大要因は、
判断ミスです。
・想定内のドローダウンでEAを止める
・検証不足のままロットを上げる
・含み損に耐えられず裁量介入する
これらはすべて、
バックテスト結果を信じきれない状態から生まれます。
問題は、
あなたのメンタルではありません。
検証精度です。
■ MT4 バックテストは「心理装置」である
バックテストは、
単なる過去検証ではありません。
本質は──
未来の不安をどこまで事前に潰せるかです。
MT4標準バックテストでは、
・スプレッドが一定
・スリッページが存在しない
・約定遅延が起きない
という“現実には存在しない相場”を前提にしています。
この環境で得た結果は、
実運用で必ず違和感を生みます。
その違和感が、
「まだ様子を見よう」
「一旦止めよう」
という判断遅延につながるのです。
■ 精度99.9％のMT4 バックテストが変えるもの
Tick Data Suiteを用いた高精度検証では、
結果の“見え方”が変わります。
・ドローダウンの深さが現実的になる
・連敗の頻度が把握できる
・スプレッド拡大時の挙動が見える
つまり──
怖い部分が、事前に見える。
これにより、
実運用で起きた損失が
「想定外」ではなく「想定内」になります。
この差は、
トレード寿命を大きく左右します。
■ EAが信じられない本当の理由
「このEA、本当に大丈夫だろうか」
この疑念は、
多くの場合EAではなく、
検証条件への不信です。
・ティックは本物か
・スプレッドは現実的か
・時間帯は合っているか
これらが曖昧なままでは、
どんな好成績でも確信に変わりません。
本ガイドは、
「信じられる検証環境」を構築するための設計図です。
■ MT4 バックテストを“意思決定基準”に変える
PhoenixConnectが提唱するMT4 バックテストは、
勝率を見るためのものではありません。
見るべきは、
・このEAは何％の下落に耐えるのか
・どの頻度で連敗するのか
・資金を預け続けられる構造か
つまり、
自分の資金管理ルールと一致するかどうかです。
精度99.9％の検証は、
この判断を可能にします。
■ Tick Data Suiteで実現する“疑似リアル相場”