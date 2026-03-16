レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本スマート家電市場は、2035年に652億3000万米ドル到達見込み、CAGR18.28%で進む次世代IoT家電・コネクテッドホーム技術の市場拡大

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本スマート家電市場は、2035年に652億3000万米ドル到達見込み、CAGR18.28%で進む次世代IoT家電・コネクテッドホーム技術の市場拡大