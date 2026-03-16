「in silico解析サービス」、「リアルワールドデータ解析サービス」の提供開始
株式会社データフォーシーズは、製薬企業や医療機器メーカーの研究開発プロセスを革新する「in silico解析サービス」ならびに「リアルワールドデータ（RWD）解析サービス」の提供を開始しました。
新薬・医療機器の開発競争が世界的に激化し、研究開発の長期化やコスト増大が深刻な課題となる中、当社は臨床データ、論文、電子カルテといった膨大な情報を効率的に活用するデータトランスフォーメーション（DX）を推進し、研究開発の「期間短縮」と「成功確率の向上」を強力に支援することで、ライフサイエンス業界の発展に貢献します。
■主なサービス内容
●「in silico解析サービス」 https://data4cs.co.jp/in-silico/
コンピューター上で新薬候補の動態や有効性をシミュレーション解析します。合成前の化合物やタンパク質変異についてもコストをかけずに試行・予測分析ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343877/images/bodyimage2】
●「リアルワールドデータ（RWD）解析サービス」 https://data4cs.co.jp/rwd/
電子カルテ、健診データ、レセプト等のリアルワールドデータ（RWD）を統合・解析し、医薬品・医療機器の価値を裏付けるリアルワールドエビデンス（RWE）を創出します。開発戦略の策定から、上市後の価値最大化まで、エビデンスに基づいた意思決定をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343877/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社データフォーシーズ
新薬・医療機器の開発競争が世界的に激化し、研究開発の長期化やコスト増大が深刻な課題となる中、当社は臨床データ、論文、電子カルテといった膨大な情報を効率的に活用するデータトランスフォーメーション（DX）を推進し、研究開発の「期間短縮」と「成功確率の向上」を強力に支援することで、ライフサイエンス業界の発展に貢献します。
■主なサービス内容
●「in silico解析サービス」 https://data4cs.co.jp/in-silico/
コンピューター上で新薬候補の動態や有効性をシミュレーション解析します。合成前の化合物やタンパク質変異についてもコストをかけずに試行・予測分析ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343877/images/bodyimage2】
●「リアルワールドデータ（RWD）解析サービス」 https://data4cs.co.jp/rwd/
電子カルテ、健診データ、レセプト等のリアルワールドデータ（RWD）を統合・解析し、医薬品・医療機器の価値を裏付けるリアルワールドエビデンス（RWE）を創出します。開発戦略の策定から、上市後の価値最大化まで、エビデンスに基づいた意思決定をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343877/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社データフォーシーズ
プレスリリース詳細へ