【春のマナ水素キャンペーン】約2割引・税込22,000円で提供 ─ 活性酸素を除去する水素サプリを春限定特価で ─
株式会社東京薬学研究所（本社：東京都港区、代表取締役：井出 將周）は、2026年3月16日（月）～3月31日（火）の期間、水素サプリメント「マナ水素」を春季限定のお買い得キャンペーン価格にて販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344053/images/bodyimage1】
■ キャンペーン概要
活性酸素を除去する「アクティブ水素カプセル」として多くのお客様にご愛用いただいている「マナ水素」。この春、通常価格から約2割引（7,000円引き）となる税込22,000円にてご提供いたします。
キャンペーン価格：29,000円（税込）→22,000円（税込）
キャンペーン期間：2026年3月16日（月）～ 3月31日（火）
■ マナ水素とは
マナ水素は、体内で発生する活性酸素に直接アプローチする「アクティブ水素カプセル」です。
優秀な抗酸化物質である水素分子に特殊処理を施すことで、より不安定な水素状態を作り出し、通常の水素状態では叶えられない強力な酸化還元力の実現を可能にさせた「活性型水素カプセル」です。スーパーオキシドや過酸化水素のみならず、活性酸素の中でもとりわけ凶悪なヒドロキシルラジカルと一重項酸素の消去に対しても高い対応力を発揮する設計でつくられています。
■ この春、始めるなら今
春は新生活のスタートの季節。毎日の健康習慣に「マナ水素」を取り入れるご検討をされている方にとって、このキャンペーンは絶好の機会です。在庫数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。
■ 商品・お申し込みに関するお問い合わせ
【本件に関するお問い合わせ・商品のご注文先】
株式会社東京薬学研究所
107-0061 東京都港区北青山一丁目４番１-301号
https://tokyo-y-k.com/
info@tokyo-y-k.com
配信元企業：株式会社東京薬学研究所
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■ キャンペーン概要
活性酸素を除去する「アクティブ水素カプセル」として多くのお客様にご愛用いただいている「マナ水素」。この春、通常価格から約2割引（7,000円引き）となる税込22,000円にてご提供いたします。
キャンペーン価格：29,000円（税込）→22,000円（税込）
キャンペーン期間：2026年3月16日（月）～ 3月31日（火）
■ マナ水素とは
マナ水素は、体内で発生する活性酸素に直接アプローチする「アクティブ水素カプセル」です。
優秀な抗酸化物質である水素分子に特殊処理を施すことで、より不安定な水素状態を作り出し、通常の水素状態では叶えられない強力な酸化還元力の実現を可能にさせた「活性型水素カプセル」です。スーパーオキシドや過酸化水素のみならず、活性酸素の中でもとりわけ凶悪なヒドロキシルラジカルと一重項酸素の消去に対しても高い対応力を発揮する設計でつくられています。
■ この春、始めるなら今
春は新生活のスタートの季節。毎日の健康習慣に「マナ水素」を取り入れるご検討をされている方にとって、このキャンペーンは絶好の機会です。在庫数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。
■ 商品・お申し込みに関するお問い合わせ
【本件に関するお問い合わせ・商品のご注文先】
株式会社東京薬学研究所
107-0061 東京都港区北青山一丁目４番１-301号
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