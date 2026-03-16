リヤカー専門店リヤカーの森、農家ヒアリング調査 「軽トラより便利」小規模農業でリヤカー再評価
リヤカー専門店リヤカーの森は、地方農業の現場における運搬手段の実態を把握するため、北海道・香川県・九州地域の農家へのヒアリング調査を実施いたしました。
その結果、小規模農業の現場では「軽トラックよりリヤカーの方が便利」という声が多く、リヤカーが合理的な運搬手段として再評価されている実態が明らかになりました。
近年は燃料費の高騰や農業経営コストの増加などを背景に、低コストで効率的な運搬方法への関心が高まっています。こうした中で、リヤカーが再び農業現場で注目され始めていることが今回のヒアリングから見えてきました。
調査背景
軽トラックは農業現場で広く利用されている運搬手段ですが、導入や維持には一定のコストがかかります。
具体的には
・車両購入費
・車検費用
・保険料
・燃料費
・修理費
といった費用が継続的に発生します。
一方、リヤカーは
・燃料費がかからない
・メンテナンスが比較的少ない
・導入コストを抑えられる
といった特徴があります。
特に畑と倉庫の距離が短い農地や、小規模農業では人力運搬の方が効率的なケースも多く、リヤカーが合理的な選択肢として活用されています。
農家ヒアリングで見えた現場の声
今回のヒアリングでは、北海道・香川・九州の農家から農作業における運搬の実情についてお話を伺いました。
北海道（野菜農家）
「畑の中には軽トラックが入れない場所もあります。
リヤカーは畝の間でも使えるので収穫作業がしやすいです。」
香川県（果樹農家）
「収穫量が少ない日は軽トラックを出すほどでもありません。
リヤカーの方が小回りが利いて作業がスムーズです。」
九州（兼業農家）
「ガソリン代を気にせず使えるのは大きなメリットです。
燃料費ゼロという点は助かっています。」
これらの声から、小規模農業ではリヤカーが効率的な運搬手段として活用されていることが分かりました。
小規模農業でリヤカーが選ばれる理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344189/images/bodyimage1】
ヒアリング内容を整理すると、農家の皆さまがリヤカーを活用する主な理由は次の3つでした。
1. 軽トラックは維持コストが高い
軽トラックは便利な一方で、車両維持費が継続的に発生します。
小規模農業では、これらの固定費が経営負担となる場合があります。
リヤカーは初期導入費のみで長期間使用できるため、コスト面でのメリットが評価されています。
2. 小規模農地ではリヤカーが合理的
農地が比較的小さい場合
・移動距離が短い
・狭い場所での作業が多い
・小回りが必要
といった特徴があります。
リヤカーは畑の中でも利用でき、方向転換や積み下ろしが容易であるため、小規模農業に適した運搬手段として活用されています。
3. 燃料費がかからない
リヤカーの大きな特徴は、燃料費がかからない点です。
ガソリン価格の上昇が続く中、燃料費ゼロで使用できるリヤカーは農業経営のコスト削減にもつながります。
農業現場で広がるリヤカー活用
リヤカーは現在、農業のさまざまな場面で活用されています。
・収穫物の運搬
・肥料や農業資材の移動
・農具の搬送
・収穫コンテナの回収
アルミ製の折りたたみリヤカーは軽量で扱いやすく、農業現場でも導入が進んでいます。
小規模農業向けおすすめリヤカー
その結果、小規模農業の現場では「軽トラックよりリヤカーの方が便利」という声が多く、リヤカーが合理的な運搬手段として再評価されている実態が明らかになりました。
近年は燃料費の高騰や農業経営コストの増加などを背景に、低コストで効率的な運搬方法への関心が高まっています。こうした中で、リヤカーが再び農業現場で注目され始めていることが今回のヒアリングから見えてきました。
調査背景
軽トラックは農業現場で広く利用されている運搬手段ですが、導入や維持には一定のコストがかかります。
具体的には
・車両購入費
・車検費用
・保険料
・燃料費
・修理費
といった費用が継続的に発生します。
一方、リヤカーは
・燃料費がかからない
・メンテナンスが比較的少ない
・導入コストを抑えられる
といった特徴があります。
特に畑と倉庫の距離が短い農地や、小規模農業では人力運搬の方が効率的なケースも多く、リヤカーが合理的な選択肢として活用されています。
農家ヒアリングで見えた現場の声
今回のヒアリングでは、北海道・香川・九州の農家から農作業における運搬の実情についてお話を伺いました。
北海道（野菜農家）
「畑の中には軽トラックが入れない場所もあります。
リヤカーは畝の間でも使えるので収穫作業がしやすいです。」
香川県（果樹農家）
「収穫量が少ない日は軽トラックを出すほどでもありません。
リヤカーの方が小回りが利いて作業がスムーズです。」
九州（兼業農家）
「ガソリン代を気にせず使えるのは大きなメリットです。
燃料費ゼロという点は助かっています。」
これらの声から、小規模農業ではリヤカーが効率的な運搬手段として活用されていることが分かりました。
小規模農業でリヤカーが選ばれる理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344189/images/bodyimage1】
ヒアリング内容を整理すると、農家の皆さまがリヤカーを活用する主な理由は次の3つでした。
1. 軽トラックは維持コストが高い
軽トラックは便利な一方で、車両維持費が継続的に発生します。
小規模農業では、これらの固定費が経営負担となる場合があります。
リヤカーは初期導入費のみで長期間使用できるため、コスト面でのメリットが評価されています。
2. 小規模農地ではリヤカーが合理的
農地が比較的小さい場合
・移動距離が短い
・狭い場所での作業が多い
・小回りが必要
といった特徴があります。
リヤカーは畑の中でも利用でき、方向転換や積み下ろしが容易であるため、小規模農業に適した運搬手段として活用されています。
3. 燃料費がかからない
リヤカーの大きな特徴は、燃料費がかからない点です。
ガソリン価格の上昇が続く中、燃料費ゼロで使用できるリヤカーは農業経営のコスト削減にもつながります。
農業現場で広がるリヤカー活用
リヤカーは現在、農業のさまざまな場面で活用されています。
・収穫物の運搬
・肥料や農業資材の移動
・農具の搬送
・収穫コンテナの回収
アルミ製の折りたたみリヤカーは軽量で扱いやすく、農業現場でも導入が進んでいます。
小規模農業向けおすすめリヤカー