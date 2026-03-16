【海外ツアー】台湾で初開催のby UTMBシリーズレースのオフィシャルツアーに57名が参加 優勝、入賞ラッシュに沸く！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2026年3月5日から9日にかけて、台湾でトレイルランニングレース『Xtrail kenting by UTMB』のオフィシャルツアーを運営。初開催となった大会で、参加者57名を迎えて盛況のうちに終了したことを報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage1】
レースが行われた墾丁（ケンティン）国家公園は、台湾でもっとも古くからある国立公園です。台湾島の最南端に位置し、陸地だけでなく、美しい海も含まれており、台湾屈指のビーチリゾート地として知られています。大会では、標高の低い里山をつなぎ、ロード率の高いコースで、比較的走りやすいレイアウトになりました。
日本からは最寄りの高雄国際空港まで直行便が3～4時間ほどで運航していて、アクセスしやすいレースと言えます。時差が1時間しかなく、前日入り、レース出走、翌日帰国という２泊3日での参加も可能とあって、これからさらに人気の高まる大会になりそうです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage2】
ルクタスのツアーでは、空港からレース会場そばのホテルまで貸し切りバスで送迎サービスが付き、初の海外レースでも安心してご参加いただけます。また、高雄に前入りしての宿泊手配や大会受付などのサポートを通じて、レースに集中していただける環境を整えています。
五大陸走破の大冒険『Trans Atlas Running』に挑戦中で、ルーセントの応援するウルトラランナー・いいのわたる選手も、日本への一時帰国の期間を生かしてスタッフとして参加しました。
レースは100km、50km、25km、10km、キッズファミリーラン2kmの5カテゴリーが行われました。100km～25kmは早朝スタートのため、朝食をご用意。100kmではエイドステーションでのレースサポートで参加者の皆さまの完走を後押ししました。
強風が吹き続け、最高気温は25℃近くまで上がる難しいレースコンディションとなり、強い日差しと暑さに苦しめられるランナーが少なくありませんでした。エイドで振る舞ったそうめんやフルーツが大活躍。ゴールを目指すためのエネルギーを補給していただけました。
参加者の皆さまの活躍が光り、年代別優勝や入賞ラッシュに加え、100kmの完走率が93%、50km、25km、10kmの完走率は100％と素晴らしい走りでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage3】
【総合入賞】
南出真魚 100km 7位
【年代別 優勝】
田島一斉 25km
秋葉悠 25km
横堀礼子 25km
太田泉 50km
阿部真由美 50km
直修司 50km
木村真由美 50km
菅田悦子 100km
松本等 100km
ゲストランナーも好成績が続々。上田瑠偉選手が50km総合優勝、小笠原光研選手が50km総合2位、枝元香菜子選手が50km女子優勝、西村広和選手が98km総合5位・年代別3位入賞、いいのわたる選手が26km総合4位・年代別優勝を果たしました。
＜関連ページ＞
■Xtrail Kenting by UTMB ― 公式サイト
https://xtrail.utmb.world/
■ルクタスアドベンチャーズ ― Xtrail Kenting by UTMBツアー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage1】
レースが行われた墾丁（ケンティン）国家公園は、台湾でもっとも古くからある国立公園です。台湾島の最南端に位置し、陸地だけでなく、美しい海も含まれており、台湾屈指のビーチリゾート地として知られています。大会では、標高の低い里山をつなぎ、ロード率の高いコースで、比較的走りやすいレイアウトになりました。
日本からは最寄りの高雄国際空港まで直行便が3～4時間ほどで運航していて、アクセスしやすいレースと言えます。時差が1時間しかなく、前日入り、レース出走、翌日帰国という２泊3日での参加も可能とあって、これからさらに人気の高まる大会になりそうです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage2】
ルクタスのツアーでは、空港からレース会場そばのホテルまで貸し切りバスで送迎サービスが付き、初の海外レースでも安心してご参加いただけます。また、高雄に前入りしての宿泊手配や大会受付などのサポートを通じて、レースに集中していただける環境を整えています。
五大陸走破の大冒険『Trans Atlas Running』に挑戦中で、ルーセントの応援するウルトラランナー・いいのわたる選手も、日本への一時帰国の期間を生かしてスタッフとして参加しました。
レースは100km、50km、25km、10km、キッズファミリーラン2kmの5カテゴリーが行われました。100km～25kmは早朝スタートのため、朝食をご用意。100kmではエイドステーションでのレースサポートで参加者の皆さまの完走を後押ししました。
強風が吹き続け、最高気温は25℃近くまで上がる難しいレースコンディションとなり、強い日差しと暑さに苦しめられるランナーが少なくありませんでした。エイドで振る舞ったそうめんやフルーツが大活躍。ゴールを目指すためのエネルギーを補給していただけました。
参加者の皆さまの活躍が光り、年代別優勝や入賞ラッシュに加え、100kmの完走率が93%、50km、25km、10kmの完走率は100％と素晴らしい走りでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344169/images/bodyimage3】
【総合入賞】
南出真魚 100km 7位
【年代別 優勝】
田島一斉 25km
秋葉悠 25km
横堀礼子 25km
太田泉 50km
阿部真由美 50km
直修司 50km
木村真由美 50km
菅田悦子 100km
松本等 100km
ゲストランナーも好成績が続々。上田瑠偉選手が50km総合優勝、小笠原光研選手が50km総合2位、枝元香菜子選手が50km女子優勝、西村広和選手が98km総合5位・年代別3位入賞、いいのわたる選手が26km総合4位・年代別優勝を果たしました。
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■Xtrail Kenting by UTMB ― 公式サイト
https://xtrail.utmb.world/
■ルクタスアドベンチャーズ ― Xtrail Kenting by UTMBツアー