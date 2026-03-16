NPO法人映画甲子園は、株式会社JAPANNEXTと共同で、全国の映画制作に励む高校生にむけて高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンを3月１５日から開始します。

NPO法人映画甲子園は、株式会社JAPANNEXTと共同で、全国の映画制作に励む高校生にむけて高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンを3月１５日から開始します。