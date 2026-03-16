NPO法人映画甲子園は、株式会社JAPANNEXTと共同で、全国の映画制作に励む高校生にむけて高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンを3月１５日から開始します。
NPO法人映画甲子園は、株式会社JAPANNEXTと共同で、全国の映画制作に励む高校生にむけて高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンを3月１５日から開始します。
この高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンでは、JAPANNEXT社製の4K Plusモニターが無償で貸出しされます。4K Plusモニターは、3840×2560の高解像度に対応しており、一般的な4Kモニターよりも広い表示領域を確保できます。4Kで撮影した映像を100％表示しながら、編集ソフトのツールやタイムラインも同じ画面内に配置しやすく、映像編集をより快適に行うことができます。さらに、sRGB 100％、DCI-P3 95％の広色域に対応しており、色の再現性にも優れています。
明るさや色味、光の階調、細かなディテールまで丁寧に確認しながら、より緻密で美しい映像表現を目指せるモニターです。
本キャンペーンは、学校または学校公認の部活動・団体を対象としております。
応募締切は2026年5月末、貸出期間は2027年3月末までです。
また、モニターの往復送料はJAPANNEXTが負担します。
なお、本キャンペーンはご応募いただいたすべての方が利用できるものではなく、応募内容をもとに事務局にて選考のうえ、貸出先を決定いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344048/images/bodyimage1】
詳細・ご応募は、NＰＯ法人映画甲子園のエイガワールドカップのサイトまでアクセスしてください。
https://eigakoushien.com/monitor-rental-campaign/
応募時には、主に以下の内容の記載が必要です。
・このモニターを使ってどのような作品を制作したいか
・エイガワールドカップへ応募予定の作品内容
・現在の映像編集環境について
映像編集に活用できるプロ仕様の高画質4K Plusモニターをご利用いただける貴重な機会なので、全国のエイガワールドカップへの出品を目指す高校生は、ぜひこの機会に応募してほしい。
【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】
本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5
設立：2006年03月
URL：http://jp.japannext.com/
事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販
売と関連事業ほか
企業名：株式会社JAPANNEXT
Email:support@japannext.net
【ＮＰＯ法人映画甲子園について】
特定非営利活動法人映画甲子園
理事長：白川洋次郎
設立年月日: ２０１２年８月９日
事業内容：高校生のための映画コンクールの実施運営、
映画制作に関するセミナー、シンポジウム等の開催、映画による国際交流
配信元企業：特定非営利活動法人映画甲子園
この高画質４Kモニターに無償貸与キャンペーンでは、JAPANNEXT社製の4K Plusモニターが無償で貸出しされます。4K Plusモニターは、3840×2560の高解像度に対応しており、一般的な4Kモニターよりも広い表示領域を確保できます。4Kで撮影した映像を100％表示しながら、編集ソフトのツールやタイムラインも同じ画面内に配置しやすく、映像編集をより快適に行うことができます。さらに、sRGB 100％、DCI-P3 95％の広色域に対応しており、色の再現性にも優れています。
明るさや色味、光の階調、細かなディテールまで丁寧に確認しながら、より緻密で美しい映像表現を目指せるモニターです。
本キャンペーンは、学校または学校公認の部活動・団体を対象としております。
応募締切は2026年5月末、貸出期間は2027年3月末までです。
また、モニターの往復送料はJAPANNEXTが負担します。
なお、本キャンペーンはご応募いただいたすべての方が利用できるものではなく、応募内容をもとに事務局にて選考のうえ、貸出先を決定いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344048/images/bodyimage1】
詳細・ご応募は、NＰＯ法人映画甲子園のエイガワールドカップのサイトまでアクセスしてください。
https://eigakoushien.com/monitor-rental-campaign/
応募時には、主に以下の内容の記載が必要です。
・このモニターを使ってどのような作品を制作したいか
・エイガワールドカップへ応募予定の作品内容
・現在の映像編集環境について
映像編集に活用できるプロ仕様の高画質4K Plusモニターをご利用いただける貴重な機会なので、全国のエイガワールドカップへの出品を目指す高校生は、ぜひこの機会に応募してほしい。
【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】
本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5
設立：2006年03月
URL：http://jp.japannext.com/
事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販
売と関連事業ほか
企業名：株式会社JAPANNEXT
Email:support@japannext.net
【ＮＰＯ法人映画甲子園について】
特定非営利活動法人映画甲子園
理事長：白川洋次郎
設立年月日: ２０１２年８月９日
事業内容：高校生のための映画コンクールの実施運営、
映画制作に関するセミナー、シンポジウム等の開催、映画による国際交流
配信元企業：特定非営利活動法人映画甲子園
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