シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK【TOP】と【UNDER】の2冊を2026年3月16日（月）に全国書店にて発売いたします。
『シノマス』“最胸”画集が2冊同時刊行！
2017年に配信が始まり、2025年5月でサービス終了を迎えた、少女達と共に“最胸”の「シノビマスター」を目指すアプリゲーム『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』。ゲーム内に登場したイラストがほぼ網羅された全先生待望の“最胸”画集が、上下巻2冊同時刊行！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344216/images/bodyimage1】
上巻となる【TOP】は、「国立半蔵学院 」「焔紅蓮隊」「巫神楽」「大会運営委員」「天城封結衆」のイラストを収録。表紙イラストはもちろん八重樫南先生による描き下ろし！ 下巻の【UNDER】と並べるとイラストが繋がる遊び心に富んだ仕様です。さらに、本書特別企画として「八重樫南先生×ChatHPG スペシャル座談会！！」も掲載。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344216/images/bodyimage2】
下巻となる【UNDER】は、「死塾月閃女学館 」「秘立蛇女子学園」「遠野天狗ノ忍衆」「ゾディアック星導会」「New Wave連合」のイラストを収録。表紙イラストはもちろん八重樫南先生による描き下ろし！ 上巻の【TOP】と並べるとイラストが繋がる遊び心に富んだ仕様です。さらに、本書特別企画として、2025年に行われた『シノマス展 81ナル EXPO』と会場限定で実施された2日目の『後夜祭』のアフターレポートを掲載。ぜひ2冊合わせて手に取ってください！
【商品情報】
シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK【TOP】
●発売日?2026年3月16日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4057-0
●JANコード? 9784798640570
●雑誌コード：68166-05
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
【商品情報】
シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK【UNDER】
●発売日?2026年3月16日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4058-7
●JANコード? 9784798640587
●雑誌コード：68166-06
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』公式画集2冊同時刊行を記念したPOP UP STOREも開催！
『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』公式画集2冊同時刊行を記念したPOP UP STOREも開催いたします！ 表紙描き下ろしイラストを使用した新作商品の販売や、抽選会、会場限定のパネル展などをご用意しております！！
●開催期間：2026年3月16日(月)～3月26日(木)
●開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F
(営業時間:平日11:00～21:00 土日祝10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
●詳しくはこちら https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7245
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『シノマス』“最胸”画集が2冊同時刊行！
2017年に配信が始まり、2025年5月でサービス終了を迎えた、少女達と共に“最胸”の「シノビマスター」を目指すアプリゲーム『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』。ゲーム内に登場したイラストがほぼ網羅された全先生待望の“最胸”画集が、上下巻2冊同時刊行！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344216/images/bodyimage1】
上巻となる【TOP】は、「国立半蔵学院 」「焔紅蓮隊」「巫神楽」「大会運営委員」「天城封結衆」のイラストを収録。表紙イラストはもちろん八重樫南先生による描き下ろし！ 下巻の【UNDER】と並べるとイラストが繋がる遊び心に富んだ仕様です。さらに、本書特別企画として「八重樫南先生×ChatHPG スペシャル座談会！！」も掲載。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344216/images/bodyimage2】
下巻となる【UNDER】は、「死塾月閃女学館 」「秘立蛇女子学園」「遠野天狗ノ忍衆」「ゾディアック星導会」「New Wave連合」のイラストを収録。表紙イラストはもちろん八重樫南先生による描き下ろし！ 上巻の【TOP】と並べるとイラストが繋がる遊び心に富んだ仕様です。さらに、本書特別企画として、2025年に行われた『シノマス展 81ナル EXPO』と会場限定で実施された2日目の『後夜祭』のアフターレポートを掲載。ぜひ2冊合わせて手に取ってください！
【商品情報】
シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK【TOP】
●発売日?2026年3月16日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4057-0
●JANコード? 9784798640570
●雑誌コード：68166-05
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
【商品情報】
シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ILLUSTRATIONS BOOK【UNDER】
●発売日?2026年3月16日(月)発売
●定価?5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4058-7
●JANコード? 9784798640587
●雑誌コード：68166-06
●判型?A4
●発売元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』公式画集2冊同時刊行を記念したPOP UP STOREも開催！
『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』公式画集2冊同時刊行を記念したPOP UP STOREも開催いたします！ 表紙描き下ろしイラストを使用した新作商品の販売や、抽選会、会場限定のパネル展などをご用意しております！！
●開催期間：2026年3月16日(月)～3月26日(木)
●開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F
(営業時間:平日11:00～21:00 土日祝10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
●詳しくはこちら https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7245
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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