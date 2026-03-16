SONGWON、全世界を対象にポリマー安定剤とコーティング製品の価格改定を発表
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ウルサン・韓国 - 2026年3月16日 - Songwon Industrial Co., Ltd.は本日、全世界を対象にポリマー添加剤とコーティング製品の価格改訂を発表しました。製品ならびに地域によって異なりますが、値上げ率は12～20%を予定しており、2026年4月15日より適用が開始されます。契約により、適用日が前後する可能性があります。
主要な原料価格の上昇、依然として続く営業利益への圧力、輸送費および物流コストの高騰を相殺するために避けられず、今回やむなく価格改定に踏み切る判断をいたしました。価格改定は、適用される契約上の義務および現地の各種規制に従って実施される予定です。
市場が安定しない状況が続いていますが、SONGWONは今後もお客様と密に連携し、今回の価格改定の適用に取り組み、安定した供給とサービスを維持していく所存です。ご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
SONGWON Industrial社について
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
詳細はこちら。https://www.songwon.com。
配信元企業：Songwon Industrial Co., Ltd.
ウルサン・韓国 - 2026年3月16日 - Songwon Industrial Co., Ltd.は本日、全世界を対象にポリマー添加剤とコーティング製品の価格改訂を発表しました。製品ならびに地域によって異なりますが、値上げ率は12～20%を予定しており、2026年4月15日より適用が開始されます。契約により、適用日が前後する可能性があります。
主要な原料価格の上昇、依然として続く営業利益への圧力、輸送費および物流コストの高騰を相殺するために避けられず、今回やむなく価格改定に踏み切る判断をいたしました。価格改定は、適用される契約上の義務および現地の各種規制に従って実施される予定です。
市場が安定しない状況が続いていますが、SONGWONは今後もお客様と密に連携し、今回の価格改定の適用に取り組み、安定した供給とサービスを維持していく所存です。ご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
SONGWON Industrial社について
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
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