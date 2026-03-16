J.S. Held、急成長するAI訴訟動向を追跡するAI Disputes Monitorを発表





テクノロジーカテゴリー、市場セグメント、法域にまたがるAI関連事例について、法律専門家に実務に役立つインテリジェンスを提供するダッシュボード型リソース

ニューヨーク, 2026年3月16日 /PRNewswire/ -- 技術的、科学的、財務的、戦略的な専門知識を結集したグローバル・コンサルティング・ファームであるJ.S. Heldは本日、法律専門家が急速に進展する人工知能（AI）訴訟分野を追跡・分析するために設計されたダッシュボード型リソースであるJ.S. Held AI Disputes Monitorの提供開始を発表しました。



The J.S. Held AI Disputes Monitor, a dashboard resource designed to equip outside counsel, in-house legal teams, and risk professionals with actionable intelligence on AI-related litigation. Drawing from independent, publicly accessible data and enriched by expert analysis, the Monitor offers a structured view of case developments across AI technologies, market segments, and jurisdictions. Explore and download The Monitor here: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.



AI関連訴訟は、過去5年間の年平均成長率（CAGR）56.5%で急増しており、その93%は米国で提起され、カリフォルニア、ニューヨーク、イリノイに大きく集中しています。生成AIを巡る著作権紛争から刑事司法における予測分析の影響に至るまで、AI訴訟はその複雑さと件数の両面で、専門的なインテリジェンスと戦略的インサイトを必要としています。

AI Disputes Monitorは、AIの技術カテゴリー、市場セグメント、法域における訴訟動向を追跡し、独立した一般公開の第三者情報源から得たデータにJ.S. Heldのチームによる専門的分析を組み合わせることで、この変化の激しい実務領域に対応する訴訟実務家に実用的なインテリジェンスを提供します。

「AIは、企業の事業運営、イノベーション、競争のあり方を根本から変えつつあり、法制度もそれに歩調を合わせようとしています」と、J.S. Heldの最高知的財産責任者であるJames E. Malackowski氏は述べています。「AI Disputes Monitorは、急速に進化するこの領域でクライアントに効果的な助言を行うために必要な戦略的インテリジェンスを法律専門家に提供するという、当社のコミットメントを示すものです。」長年にわたり法的手続において専門家としての意見を提供してきた中で培われた当チームの深い技術、経済、市場の専門知識が、厳密なデータ分析を支え、実務家がAI関連紛争のトレンドを予測し、リスクを評価し、十分な情報に基づく意思決定を行えるようにしています。

このモニターにより、法律専門家は新たな訴訟パターンを把握し、法域の傾向を評価し、自らのクライアントや業界への影響を理解できます。このリソースは、法律事務所、企業の法務部門、リスク管理の専門家による戦略的意思決定を支援するよう設計されています。

J.S. Heldの最高知的財産責任者室シニア・ディレクターであり、データ分析チームの責任者を務めるScott Womack氏は次のように説明しています。「AI Disputes Monitorは、どこで訴訟が提起され、どの技術が関与しているのか、そして裁判所がどのように対応しているのかについて、法律専門家に明確な見通しを提供します。私たちの目標は、生のデータを戦略的インサイトへと変換し、訴訟実務家が先手を取り、自信を持ってクライアントに対応できるよう支援することです。」

ダッシュボードに加えて、J.S. Heldのチームは、より詳細な分析結果の提示や新たな傾向の議論を行うほか、特定の業界や法的戦略への影響を整理するために、クライアントと個別に協働することも可能です。

AI Disputes Monitorのダウンロード：https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/。詳細については、OceanTomo@jsheld.comまでお問い合わせください。

J.S. Heldについて

J.S. Heldは、技術的、科学的、財務的、戦略的な専門知識を組み合わせて、価値の実現とリスクの軽減を求める顧客にアドバイスを提供する世界的なコンサルティング企業です。当事務所の専門家は、緊急の対応、確固たる誠実さ、実績ある経験、明確な分析、有形・無形の資産に対する理解が求められるリスクが高い問題に直面している組織に対し、信頼できる顧問としての役割を果たします。顧客が複雑で議論を伴う（大惨事を招くケースが多い）状況を乗り切れるように、当事務所は充実した一連のサービス、製品、データを提供します。

1,500名以上の専門家が6つの大陸で組織にサービスを提供し、これにはGlobal 200 Law Firmsの84%、Forbes Top 20 Insurance Companiesの75%（NAIC Top 50 Property & Casualty Insurersの90%）、Fortune 100 Companiesの71%が含まれます。

J.S. Held、関連会社、子会社は公認会計士事務所ではなく、監査、認証、その他のいかなる公会計サービスも提供していません。J.S. Heldは法律事務所ではなく、法的アドバイスを提供しません。証券は、FINRA/SIPC会員であるPM Securities, LLC（d/b/a Phoenix IB）またはJ.S. Heldの一部であるOcean Tomo Investmentsを通じて提供されます。All rights reserved.

メディア問い合わせ先：

Kristi L. Stathis

J.S. Held

電話番号：+1 773 294 4360

Eメール：Kristi.Stathis@jsheld.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2932602/AI_Disputes_Monitor_Infographic_03_10_2026.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1824221/JS_Held_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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