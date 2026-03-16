花粉症の正しいメカニズムを知れば、本当に必要な対処法がわかる！楓みみはなのどクリニック院長の中下陽介氏による『その鼻水、本当に花粉症ですか？』のPOD書籍と電子書籍がAmazonにて販売中！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、楓みみはなのどクリニック（https://kaede3387.jp/）院長である中下陽介氏による『その鼻水、本当に花粉症ですか？ 耳鼻咽喉科医が教える「なんちゃって花粉症」を見抜く検査と治療』を、Amazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売中であることを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927096
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0GRTJ15X7
『その鼻水、本当に花粉症ですか？ 耳鼻咽喉科医が教える「なんちゃって花粉症」を見抜く検査と治療』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344219/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
春になると鼻がムズムズし、くしゃみや鼻水が止まらない……。
「今年も花粉症の季節か」と思い、市販薬でやり過ごしていませんか？
――でも、その症状、本当に花粉症でしょうか!?
実は、花粉ではなくダニやハウスダスト、黄砂、PM2.5などが原因の場合も少なくありません。
自己判断のまま放置すると、副鼻腔炎（ちくのう症）や喘息へと悪化することもあります。
本書は、耳鼻咽喉科専門医である、
楓みみはなのどクリニック院長の中下陽介先生が、
日々の診療経験をもとに「なんちゃって花粉症」の危険性と、本当に必要な対処法をわかりやすく解説します。
〈本書でわかること〉
□花粉症の正しいメカニズム
□風邪や他のアレルギーとの違い
□RAST検査やドロップスクリーンなどの検査法
□舌下免疫療法・初期療法などの治療の選び方
□市販薬との違いと正しい使い分け
□日常生活でできる具体的な対策
大切なのは「なんとなく対処する」ことではなく、原因を知り自分に合った治療を選ぶこと！
本書は、花粉症と上手に付き合うための本ではありません。
花粉症から卒業するための一冊です。
【著者プロフィール】
中下陽介（なかしも ようすけ）
楓みみはなのどクリニック 院長
耳鼻咽喉科専門医／医学博士
URL：https://kaede3387.jp/
2002年、関西医科大学医学部を卒業後、広島大学耳鼻咽喉科学教室に入局。大学関連病院にて10年間臨床・手術に従事し学位（医学博士）を取得。2012年より岐阜県の総合病院および岐阜大学医学部附属病院で耳鼻咽喉科医として研鑽を積む。2017年からは名古屋市内の耳鼻咽喉科クリニックで勤務医・分院長を務める。2020年10月「楓みみはなのどクリニック」（愛知県一宮市）を開院。耳・鼻・喉・首といった日常生活に密接にかかわる領域を扱う耳鼻咽喉科の専門家として、病気の予防・早期発見・早期治療の3本柱を診療方針に掲げ、丁寧な診察と高度な医療機器を組み合わせた質の高い医療を提供している。
【商品情報】
●タイトル：『その鼻水、本当に花粉症ですか？ 耳鼻咽喉科医が教える「なんちゃって花粉症」を見抜く検査と治療』
●発売日：2026年3月12日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1450円＋税、【電子書籍】定価：1200円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 156頁
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927096
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0GRTJ15X7
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927096
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0GRTJ15X7
『その鼻水、本当に花粉症ですか？ 耳鼻咽喉科医が教える「なんちゃって花粉症」を見抜く検査と治療』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344219/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
春になると鼻がムズムズし、くしゃみや鼻水が止まらない……。
「今年も花粉症の季節か」と思い、市販薬でやり過ごしていませんか？
――でも、その症状、本当に花粉症でしょうか!?
実は、花粉ではなくダニやハウスダスト、黄砂、PM2.5などが原因の場合も少なくありません。
自己判断のまま放置すると、副鼻腔炎（ちくのう症）や喘息へと悪化することもあります。
本書は、耳鼻咽喉科専門医である、
楓みみはなのどクリニック院長の中下陽介先生が、
日々の診療経験をもとに「なんちゃって花粉症」の危険性と、本当に必要な対処法をわかりやすく解説します。
〈本書でわかること〉
□花粉症の正しいメカニズム
□風邪や他のアレルギーとの違い
□RAST検査やドロップスクリーンなどの検査法
□舌下免疫療法・初期療法などの治療の選び方
□市販薬との違いと正しい使い分け
□日常生活でできる具体的な対策
大切なのは「なんとなく対処する」ことではなく、原因を知り自分に合った治療を選ぶこと！
本書は、花粉症と上手に付き合うための本ではありません。
花粉症から卒業するための一冊です。
【著者プロフィール】
中下陽介（なかしも ようすけ）
楓みみはなのどクリニック 院長
耳鼻咽喉科専門医／医学博士
URL：https://kaede3387.jp/
2002年、関西医科大学医学部を卒業後、広島大学耳鼻咽喉科学教室に入局。大学関連病院にて10年間臨床・手術に従事し学位（医学博士）を取得。2012年より岐阜県の総合病院および岐阜大学医学部附属病院で耳鼻咽喉科医として研鑽を積む。2017年からは名古屋市内の耳鼻咽喉科クリニックで勤務医・分院長を務める。2020年10月「楓みみはなのどクリニック」（愛知県一宮市）を開院。耳・鼻・喉・首といった日常生活に密接にかかわる領域を扱う耳鼻咽喉科の専門家として、病気の予防・早期発見・早期治療の3本柱を診療方針に掲げ、丁寧な診察と高度な医療機器を組み合わせた質の高い医療を提供している。
【商品情報】
●タイトル：『その鼻水、本当に花粉症ですか？ 耳鼻咽喉科医が教える「なんちゃって花粉症」を見抜く検査と治療』
●発売日：2026年3月12日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1450円＋税、【電子書籍】定価：1200円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 156頁
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927096
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0GRTJ15X7
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701