自然環境の過酷さをフィッシング事業で培ったDAIWAならではのモノ作りに徹し、酷暑や寒風など気象変化の中でも日々をより快適に過ごすデイリーライフを提案する全天候型ウェア・DAIWA247シリーズのポップアップストアを「MIYASHITA PARK」に2026年3月21日(土)より1カ月間オープンします。





DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK





この商品群「DAIWA247」は、フィッシング用品「DAIWA」を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木一成／以下 当社)が「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」をコンセプトに2026年2月にローンチしました。DAIWA247シリーズの初の試みとして、様々な商業施設が立ち並ぶ渋谷の中でもカルチャー性が高く、多様な価値観を想起させるMIYASHITA PARKにおいてポップアップストアを展開します。





創業から約70年、フィッシング用品の企画開発により培ってきた知見とフィッシングウェアとしての素材や生産背景を積極的に活かしたモノ作りの姿勢に徹し、フィッシングを起点とした全天候型リアルクローズを追い求め「軽量化と機能性、さらにカジュアル感」の理解を深めていただく都市生活者のデイリーライフを提案するポップアップストアと位置づけております。





詳細についてURL： https://daiwa247.com/









■「MIYASHITA PARK」店舗概要

＜コンセプト＞

公園に集まるのは、個性豊かな約90の出店者たち。ハイブランドやレコードショップ、シェアオフィスや飲み屋横丁など、様々な店舗が肩を並べます。異なるカルチャーが混ざりあい、触発しあう。世界がもっと面白くなる。全長約330m。渋谷の新しいストリートが、東京、そして世界へ、次世代のカルチャーを発信していきます。





●店舗名 ：DAIWA247 POP-UP STORE ＠MIYASHITA PARK

●開店日 ：2026年3月21日(土)

●所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-20-10

●営業時間：11:00～21:00(ショップエリア／一部店舗は異なります)









■RECOMMENDED Items of「DAIWA247」-1

＜PERTEX PCS series＞

着用時の快適さを保ち、また表面と裏面は異なる密度の生地を二層構造に仕立て、風は通しにくく蒸れを逃しやすく、太さの違う糸を組み合わせることで生じる生地裏面の凹凸構造は肌離れが良く、程良いストレッチ感。





●PERTEX PCS SMOCKDJ-5226EX \24,200(in tax)

軽量でありながら強靭さも兼ね備え、素材の特性を活かしてフロントポケットを裏返すことでコンパクトに収納できるパッカブル仕様。

PERTEX(R)EQUILIBRIUM 独自の二重織り構造に環境配慮型の撥水加工を付与。

本体：ポリエステル100％





●PERTEX PCS JACKETDJ-5126EX \24,200(in tax)

軽量でありながら強靭さも兼ね備え、素材の特性を活かしてチェストポケットを裏返すことでコンパクトに収納できるパッカブル仕様。

PERTEX(R)EQUILIBRIUM 独自の二重織り構造に環境配慮型の撥水加工を付与。

本体：ポリエステル100％





●PERTEX PCS PANTSDP-5126EX \17,050(in tax)

軽量でありながら強靭さも兼ね備え、素材の特性を活かしてバックポケットを裏返すことでコンパクトに収納できるパッカブル仕様。

PERTEX(R)EQUILIBRIUM 独自の二重織り構造に環境配慮型の撥水加工を付与。

表生地：ポリエステル 100％裏生地：ポリエステル 100％





#01 PERTEX PCS SMOCK

#01A PERTEX PCS SMOCK｜PocketWork

#01C PERTEX PCS SMOCK｜EasyOnOff

#01B PERTEX PCS SMOCK｜Hood

#01D PERTEX PCS SMOCK｜Packable

#02 PERTEX PCS JACKET

#02C PERTEX PCS JACKET｜Neck

#02B PERTEX PCS JACKET｜ChestPocket

#02A PERTEX PCS JACKET｜PocketWork

#02D PERTEX PCS JACKET｜Packable

#03 PERTEX PCS PANTS

#03A PERTEX PCS PANTS｜PocketWork

#03B PERTEX PCS PANTS｜Hem Zipper





■RECOMMENDED Items of「DAIWA247」-2

＜DOT AIR series＞

特殊原糸と織物構造をベースに、東レ独自の加工技術を駆使することで通気孔を発現させた、通気性の高い、快適機能素材「ドットエア(R)」を使用したシリーズ。





●DOT AIR SS SUCKER SHIRT

DE-8226EX \12,100(in tax), DE-8326EX \13,200(in tax)

背面に施したベンチレーションとの相乗効果により通気性を向上させた。ストレッチ性を持つ生地には撥水加工を施しており、アウトドアフィールドでの利便性も向上させている。

胸に配置したファスナーポケットは物を入れてもハーネス類に干渉しない設計となっている。裾裏の一部を偏光グラス用のクリーナーで切り替えるなどのギミックも搭載。

本体：ポリエステル100％





●DOT AIR SS SUCKER SHORTS

DP-8126EX \9,350(in tax), DP-8226EX \10,450(in tax)

リラックスフィットのシルエットとストレッチ性を持つ生地より快適性を向上させた。バックポケットにはファスナーを採用し、収納物の落下を防止する構造となっている。生地には撥水加工が施されている。

本体：ポリエステル100％





DOT AIR｜SS SHIRT_BGE_FrontBody

DOT AIR｜SS SHIRT_BGE_BackBody

DOT AIR｜SS SHIRT_ALL

DOT AIR｜SHORTS_STRIPE_FrontBody

DOT AIR｜SHORTS_STRIPE_BackBody

DOT AIR｜SHORTS_ALL





■グローブライドについて

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company -人生を豊かにするスポーツ。」をコーポレートビジョンとして掲げ、地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案して参ります。





URL： https://www.globeride.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

TEL：0120-506-204

9時～17時(土日祝日、当社休業日は除く)