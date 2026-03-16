株式会社福島中央テレビは、2026年4月7日から、クリエーター集団「ごっこ倶楽部」(株式会社GOKKO)とタッグを組み、「ごっこ倶楽部」が制作した縦型ショートドラマを放送します。福島中央テレビが縦型ショートドラマを地上波で放送するのは、今回が初めてです。





早坂架威(福島県いわき市出身)





「ごっこ倶楽部」は、「日常で忘れがちな小さな愛」をテーマに、スマートフォン向けの縦型ショートドラマを制作し配信する日本最大級のクリエーター集団。SNSの総フォロワー数は600万人を超え、2026年2月時点で累計再生回数は120億回を突破するなど、ショートドラマ界で日本トップクラスを誇ります。ショートドラマの主演を務めるのは、「ごっこ倶楽部」所属の監督・俳優でいわき市出身の早坂架威。TikTokなどのSNSでバズったショートドラマを本人の解説とともに放送します。





放送は全12回で、「ごっこ倶楽部」が2025年にいわき市の観光プロモーションの一環で早坂架威が監督・主演した「しあわせの風吹く島」(全2話)や、「恋が愛に変わるとき」など、恋愛ものからサスペンス、コメディまで幅広いラインナップを放送予定です。









■早坂架威コメント

「僕の愛する故郷、福島県民の皆様。この度皆様の大事なお時間を少々拝借いたしまして、大変恐縮ではございますが福島に新しいエンターテインメントと“早坂架威“という人間をお届けする番組をスタートさせていただく運びと相成りました。ゆくゆくは県民の皆様が様々な福島のエンタメを知れるような『早坂架威のフクシマエンタメ情報局』(仮)という番組を作りたいと目論んでおります。『アナタのスキマに、感動を』お届けします。」









■番組名

「早坂架威のごっこ倶楽部TV」





早坂架威のごっこ倶楽部TV





■放送日

毎週火曜 ：22:54～23:00

初回放送日：4月7日(火)※全12回





■放送地域

福島県内