インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜美しい彼 ダブルリングネックレス＞をPREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









人気BL作品『美しい彼』（作：凪良ゆう先生）のシリーズ10周年とコミカライズ6巻3/25（水）発売を記念して、ダブルリングネックレスが登場しました。





スクールカースト最底辺の冴えない高校生・平良一成と、カースト頂点に君臨する“キング”こと清居奏が織りなすラブストーリー。本品は、ふたりが紡いだ想いを、連なった2つのリングで表現したネックレスです。





ネックレスは、スターリング・シルバー（925銀）のリングが連なるエレガントなデザイン。リングには平良と清居の名前がアルファベットで刻まれ、それぞれにダイヤモンドがあしらわれた本格仕様です。動くたびに揺れ動き、多彩に表情を変えながらもけっして離れないデザインに、ふたりの姿が重なります。





商品は、天面に金色で作品ロゴを箔押しした特製ジュエリーケースに収めてお届けします。ケース見返しと付属のギャランティカードには、コミカライズを手掛ける北野 仁先生のイラストをデザイン。コレクションとしてお部屋に飾れば、作品の世界観が息づく特別な空間を演出してくれるでしょう。





2026年3月16日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/utsukushiikare-ring/









美しい彼 ダブルリングネックレス





スターリング・シルバー（925銀）のリングに平良と清居の名前を刻印。





天面に作品ロゴが金色で箔押しされた特製ジュエリーケース。ケース見返しと付属のギャランティカードには、コミカライズを手掛ける北野 仁先生のイラストがデザインされます。





大人の女性が日常でさりげなく身に着けられる本格仕様のネックレス。





■商品情報

商品名：美しい彼 ダブルリングネックレス

価格 ：29,800円（税込32,780円）

発売日：2026年3月16日（月）

発売元：ンペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/utsukushiikare-ring/

(C) 凪良ゆう・北野 仁／徳間書店





■商品仕様

材質 ：スターリング・シルバー（925銀）、ダイヤモンド2石（約0.02ct）

サイズ（約）：ペンダントトップ＝直径19×幅3mm チェーン＝最長45cm（フリーアジャスター）

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、ペンダントトップの刻印の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■『美しい彼』とは

カースト頂点の美しいキングと絶対的な忠誠を捧げる信奉者――

恋人同士になってからもすれ違いだらけ!?

凪良ゆうの大人気シリーズ!!





本屋大賞2020受賞作家・凪良ゆうのBL小説『美しい彼』。スクールカースト最底辺の高校生・平良一成とカースト頂点に君臨する清居奏が紡ぐ愛の物語は、「BLアワード2015」「不朽の名作BL2022」で1位に選出されました。シリーズ累計発行部数150万部（2025年6月現在）を突破し、なおもヒットを継続中です。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。