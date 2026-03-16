株式会社アイナス(本社：兵庫県洲本市、代表取締役：大内 晋)は、当社が展開するガチャCAN自販機において、ガチャCANオリジナルデザインの「広島東洋カープコラボアクリルキーホルダー＋ステッカーセット」を、2026年3月18日(水)より販売開始いたします。





広島東洋カープ コラボアクリルキーホルダー





本商品は、ガチャCANでしか購入できない限定デザインのアクリルキーホルダーです。広島東洋カープの人気マスコットキャラクターをモチーフにしたオリジナル仕様となっており、ファンの方はもちろん、観光客や街なかで偶然立ち寄った方にもお楽しみいただける商品となっています。

アクリルキーホルダーは、ガチャCAN専用のカプセルに封入。使用後のカプセルは小物入れとして再利用できる仕様です。さらに、オリジナルデザインのステッカー1枚を同梱。ステッカーは全90種類以上を用意しており、何が出るかわからないガチャならではの楽しさを演出します。

販売は、非対面・キャッシュレス対応のガチャCAN自販機を通じて行い、球場やショップとは異なる導線で広島東洋カープ関連グッズに触れていただく新たな機会を創出します。





※1 株式会社広島東洋カープライセンス商品

※2 販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。









■ 商品ラインナップ(全3台)

本企画では、以下の3種類のガチャCAN自販機を設置します。





●広島東洋カープコラボアクリルキーホルダー1種類+ステッカー1枚のセット (ランダム封入)

・カープ坊やセット(アクリルキーホルダー：全6種類 +ステッカー：全31種類)

・スラィリーセット(アクリルキーホルダー：全6種類+ステッカー：全29種類)

・のんびりスラィリーセット(アクリルキーホルダー：全6種類+ステッカー：全31種類)





※いずれもアクリルキーホルダー1種類＋ステッカー1枚(ランダム) のセットです。

アクリルキーホルダーサイズ： φ50mm

ステッカーサイズ ： 約70mm×約70mm





カープ坊やアクリルキーホルダー6種類

カープ坊やステッカー31種類

スラィリーアクリルキーホルダー6種類

スラィリーステッカー29種類

のんびりスラィリーアクリルキーホルダー6種類

のんびりスラィリーステッカー31種類

専用のガチャCANカプセル





■販売開始日時

ガチャCAN「広島東洋カープコラボアクリルキーホルダー＋ステッカーセット」は2026年3月18日(水)より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。









■販売価格

1,000円(税込)









■設置場所情報

●自販機BASE 紙屋町シャレオ

所在地 ： 広島県広島市中区大手町一丁目地下街408号

営業時間： 6：00～0：00





自販機BASE紙屋町シャレオ





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/









■会社概要

商号 ：株式会社アイナス

代表者 ： 代表取締役 大内晋

所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4

設立 ： 1991年7月

事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://ainas.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ガチャCAN お客様相談窓口

TEL ： 0799-28-1112

お問い合わせフォーム： https://gacha-can.com/contact/