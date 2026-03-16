株式会社カフェ（本社：大阪市、代表取締役社長：鳥澤 仙好）が運営するテイクアウトスイーツ専門店「tables labo(タブレスラボ)」は、2026年4月1日(水)にオープン1周年を迎えます。これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、アニバーサリー特典と期間限定の新商品をご用意いたしました。 2026年4月1日（水）から4月30日（木）までの期間中、店頭またはオンラインストアにて商品をご購入いただいたお客様には、特別なアニバーサリー特典をご提供いたします。また、これに先駆け3月19日(木)からは、不動の人気を誇る「堀江バターサンド」から新フレーバーの「桜あんバター」が登場。さらに、もちもち食感が特徴の「桜モチドレーヌ」、たっぷりのバターを使用した「塩バターケイク 桜いちご」、ホロホロ食感にこだわった「ブールドネージュ 桜バニラ」を、期間・数量限定で販売いたします。

■「tables labo」オープン1周年記念。店舗とオンラインストアのアニバーサリー特典について

【店舗「tables labo」限定特典（大阪市中央区・天満橋）】

・特典１ ベイクドスイーツ1点プレゼント ※スイーツをご購入いただいたすべてのお客様・特典２ 店舗で使える「500円OFFチケット」プレゼント ※2,000円(税込)以上お買い上げのお客様（送料除く）

【公式オンラインストア「tables labo ONLINE」限定特典（https://tables-online.jp/）】

・特典 オンラインストアで使える「500円OFFクーポンコード」プレゼント ※2,000円(税込)以上お買い上げのお客様（送料除く） ※クーポン獲得には「tables labo ONLINE」への会員登録が必要となります。

【特典対象期間および有効期限】

・配布期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)・有効期限：2026年4月1日(水)～6月30日（火) ※次回のお買い物からご利用いただけます。

■先行発売！期間限定「桜スイーツ」全4種類は手土産やご褒美スイーツにおすすめ

【堀江バターサンド 桜あんバター】1個 55０円(税込) / 3個セット 1,650円(税込)バタークリームに道明寺粉と桜の花の塩漬けを合わせ、２種類のかのこ豆を加えた季節限定バターサンド。桜のほのかな香りと豆の食感が楽しめる商品です。※「tables labo ONLINE」では3個セットのみのお取り扱いとなります。

【塩バターケイク 桜いちご】1個 360円(税込)甘酸っぱい苺のバターケイク生地に桜あんとバター、ホワイトチョコレートを合わせた⼀品。苺の酸味と桜あんのやさしい甘みが調和する、春限定の塩バターケイクです。

【桜モチドレーヌ】1個 400円(税込)もちもち⾷感のマドレーヌ生地に桜あんを練り込み、桜の葉とともに焼き上げました。嚙むほどに桜の香りが感じられるマドレーヌです。※「tables labo ONLINE」でのお取り扱いはございません。

【ブールドネージュ 桜バニラ】1ケース（10粒入り） 780円(税込)桜とバニラの香りにほのかな塩味をまとわせた、ホロホロ⾷感のブールドネージュ。お花⾒の手土産にもおすすめの⼀品です。

【販売場所】

店舗「tables labo」 / 公式オンラインストア「tables labo ONLINE」

【販売期間】

2026年3月19日（木）～2026年4月30日（木）※「桜スイーツ」全4種類は数量限定です。なくなり次第終了となります。

■「tables labo（タブレスラボ）」店舗概要

【所在地】 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階【アクセス】 京阪電車・Osaka Metro谷町線天満橋駅より徒歩1分 【営業時間】 9:00～19:00【公式サイト】 https://www.instagram.com/tables_labo/【お問い合わせ】 Tel. 070-5570-4427 Mail tables.labo@ca-fe.co.jp 【公式オンラインストア】https://tables-online.jp/※キャッシュレス決済（現金不可） 2025年4月1日、天満橋（大阪市中央区）にオープン。大阪・東京・横浜に展開するカフェ「TABLES（タブレス）」が手掛けるテイクアウトスイーツ専門店です。 国産小麦粉やバター、九州産赤玉たまご、オーガニックチョコレートなど厳選素材を使用したスイーツのすべては、店舗近くの自社工房で製造。もち粉を加えた「モチドレーヌ」や「沖縄黒糖と全粒粉のカヌレ」などベイクドスイーツをはじめ、バタークリームをほんのり塩味のサブレでサンドした「堀江バターサンド（冷凍）」や、たっぷりのバターを使用し、ほろほろとほどける食感が特徴の「サブレグルマン」など、個性豊かで贈り物にもおすすめのスイーツもご用意しております。

■会社概要

【商 号】 株式会社カフェ【所 在 地】 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-24 京阪天満橋ビル別館 2F【設 立】 1996年5月30日2022年5月 一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(ロ)第25211号【資 本 金】 1,000万円【株 主】 京阪ホールディングス株式会社 持株比100%【代 表 者】 取締役会長 森井 良幸（もりい よしゆき）取締役社長 鳥澤 仙好（とりさわ のりよし）【事業内容】 店舗内装・建築物のデザイン・設計・監理、飲食店舗運営(運営店舗32店舗) 【従業員数】 710名(契約スタッフ・アルバイト含む) ※2025年4月現在【公式HP】 https://www.cafeco-foods.com/

■運営店舗詳細

・カフェ 関西 TABLES Coffee Bakery & Diner（大阪市） / TABLES CAFE（大阪市） tables cook & jonathan's bookstore（大阪市） TABLES KITCHEN（吹田市）/BOOCHiC（大阪市） / TRITON CAFE KOBE（神戸市） 関東 PARK SIDE TABLES（千代田区） / BROWN Tables（千代田区） tables cook & LIVING HOUSE（横浜市）・和食・居酒屋 天ぷら こぎつね（枚方市） / 豆冨と季節料理 芦刈 守口店（守口市） / 京町一鳥目（大阪市）・ホテル内レストラン UPSTAIRZ（Zentis Osaka）・学内レストラン レストランポプラ（関西学院会館）・オンラインストア tables labo ONLINE ・テイクアウトショップ tables labo（大阪市）・ジューススタンド ジューサーバー（大阪市2、枚方市1）・行楽施設フードコート ノームダイニング、クレープリーフルッタ、ファルコンカフェ 他（枚方市・ひらかたパーク）・フランチャイズ事業 ケンタッキーフライドチキン、キャナリィ・ロウ、函館市場

■沿革概要

1996年5月 株式会社カフェ設立（大阪市西区南堀江）2000年1月 東京オフィスを設立2016年１２月 京阪ホールディングス株式会社による株式取得により京阪グループ参入2019年１１月 本社を天満橋に移転2022年1月 会社分割により、株式会社京阪レストランの飲食事業を承継各店舗には、時代を映す声、考え方、人が求めるコト・モノのヒントが自然と集まってきます。私たちは、そうしたお客様の想いを、一皿の料理や店内を彩る様々なデザインに反映させるエンターテインメントとして提供することを大切にしています。リアルな現場に向き合い続けてきたからこそ踏み出せる一歩先の視点を持って、幸せな空間と時間をデザインする企業でありたいと考えています。

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