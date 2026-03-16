【2026年3月16日】株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（東京都港区、代表取締役：中尾 周平）は、旅先での「体験」がお礼の品になる現地消費型ふるさと納税「ココふる」を、京都府八幡市でオープンしました。 サービス開始にあたり、市内でも人気の高い「株式会社上杉農園」と連携し、その場で使える「いちご狩り利用券」の提供を開始します。

サービス公式サイト：https://cocofuru.jp/ 八幡市ココふるサイト：https://yawata-city.cocofuru.jp/

京都府の南西部に位置する八幡市は、木津川・宇治川・桂川の三川合流域にある自然豊かなまちです。京都市・大阪市の二大都市の中間にあり、新名神高速道路の整備も進むなど、交通アクセスに恵まれています。 このたび、八幡市を訪れる方にその魅力を現地で楽しんでいただくため、スマートフォンひとつで寄附から利用まで完結する「八幡市ココふる」をスタートしました。

注目のお礼の品は、上杉農園の「いちご狩り」

今回、八幡市内で多くの観光客が訪れる「株式会社上杉農園」でのいちご狩りが、ふるさと納税のお礼の品としてご利用いただけるようになりました。• 4種類のいちごを食べ比べ 「章姫（あきひめ）」、「紅ほっぺ」、「スタ－ナイト」、「よつぼし」の4種類が50分間食べ放題で楽しめます。• どなたでも楽しめるバリアフリー設計 通路を広く設計したレーンがあり、車椅子の方やベビーカーをご利用のご家族でも安心して楽しめる環境が整っています。＜返礼品概要＞ 寄附お申し込み後、お礼の品としてスマートフォンにチケットが届き、そのまま現地でご提示いただくことでご利用いただけます。• 上杉農園のいちご狩り 50分食べ放題チケット (大人 1人分)：寄附額 12,000円• 上杉農園のいちご狩り 50分食べ放題チケット (大人 2人分)：寄附額 24,000円• 上杉農園のいちご狩り 50分食べ放題チケット (大人 3人分)：寄附額 36,000円

今後の展望

八幡市には、国宝に指定されている「石清水八幡宮」や、約1.4kmの桜並木が美しい「背割堤（せわりてい）」など、豊かな歴史・自然環境があり、多くの観光客が訪れています。

「八幡市ココふる」では、今回のいちご狩りを皮切りに体験型返礼品だけでなく、今後は市内の「飲食店」を中心に利用可能な店舗を順次拡大していく予定です。八幡市の「体験」「食」の魅力を現地で味わえる環境を整え、「文化」も含む観光で訪れた皆様により充実した滞在を提供できるよう、地域の事業者様との連携を進めてまいります。

現地消費型ふるさと納税「ココふる」について

寄附が「ダイレクト」に地域へ届く

現地で寄附し、その場で体験として消費するため、返礼品の送料や在庫管理のコストがかかりません。寄附金がダイレクトに地域や事業者の支援につながり、今回の「八幡市ココふる」では八幡市の活性化に貢献できます。導入いただいた地域の活性化につながるため、導入いただけれる地域を増やし、日本地域活性化に貢献できるサービスを目指してます。

アプリ不要、スマートフォンひとつで完結

旅先でポスターやPOPのQRコードを読み込むだけで、寄附からチケットの利用までブラウザ内で完結。思い立ったその場で、シームレスに地域貢献が可能です。

導入をご検討の自治体様へ

■サービス概要サービス名 ココふるカテゴリ 現地消費型ふるさと納税サービス導入料金 初期費用・月額費用 は頂いておりません ※手数料 ユーザー様の寄附発生時にのみ手数料を頂いております。 詳細はお問合せください。利用方法 現地で設置されたポスターやPOPのQRコードから、ユーザーのもつスマートフォンのカメラ機能等を使い読み込んでいただき、気軽にご利用ができます。面倒なアプリダウンロード等は一切必要ございません。※2026年3月現在の内容です

https://cocofuru.jp/contact/

■株式会社ユニヴァ・ペイキャスト いつでも、どこでも、誰でも。「支払い」のあらゆる局面でのサービス提供をペイメントサービスの成長に伴って、全国の店舗運営事業者に対して様々な付加価値を提供するサービスに挑戦しております。【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 広報担当電話：03-6441-3400 メールアドレス：cocofuru@univapay.com