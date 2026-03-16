みん100株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役:池田大介）は、消費者から寄せられた「あったらいいな」をもとにメーカーと共同企画した100円ショップ向け商品の累計販売数が、2,500万個を突破したことをお知らせします。

みん100では、日常生活の中で感じる不便や「こんな商品があったらいいな」という消費者の声を起点に商品企画を行っています。こうして生まれた商品は、全国の100円ショップで販売され、多くの生活者に利用されてきました。

今回の累計販売2,500万個という数字は、消費者の視点から生まれた商品が実際の生活の中で広く受け入れられていることを示す結果であるとともに、消費者が商品企画に参加する新しいものづくりの形が広がりつつあることを示しています。

消費者の声を起点にした商品開発

みん100では、消費者が日常生活の中で感じる「こんな商品があったらいい」というアイデアを投稿できるサービスを運営しています。投稿されたアイデアの中から商品化が検討されメーカーと共同で商品企画を進めます。企画開発の過程では、商品コンセプトや仕様、デザインなどについて消費者アンケートを行いながら改良を重ね、リアルな「ほしい」を形にしています。

累計販売2,500万個を突破

こうして開発された商品は、全国の100円ショップで販売され日常生活の中で多くの人にご愛用いただき、このたび累計販売数が2,500万個を突破しました。消費者の声から生まれたアイデアが商品となり、店頭で選ばれ、実際の生活の中で使われてきたことが、この数字につながっています。

消費者の声から生まれた商品の一例

みん100を通じて、これまでにさまざまな商品が発売されました。ここではその一部をご紹介します。

【子供とのお出かけをもっと快適に】

ベビーカーのタイヤの汚れがトランクや玄関に広がるという困りごとから生まれた「ベビーカー車輪カバー」。靴にかぶせるだけで、抱っこした時やベビーカーに載せたときに周りを汚さない「幼児くつカバー」。どちらも実際の困りごとから始まり、サイズや厚みからパッケージデザインまで複数回の消費者アンケートを重ねて作られました。

＜商品情報＞

・ベビーカー車輪カバー2枚組（JAN：4580321533976）・使い捨て幼児くつカバー6枚入り（JAN：4580321535963）

【キッチンをもっと便利に】

自立することで冷蔵庫・冷凍庫内の整理が楽になる「立てて置ける保存容器」。保存したお肉が何肉でどの部位かシールを貼るだけで一目でわかる「冷凍保存用お肉分別シール」。ちょっとした工夫で毎日が便利になる商品です。保存容器に求める機能は何？冷凍した時に分かりにくくなるお肉の種類と部位は何？こちらも消費者アンケートを重ねて生まれました。

＜商品情報＞

・立てて置ける保存容器小(JAN：4973430022934)・立てて置ける保存容器大(JAN：4973430022941)・立てて置ける保存容器小分け(JAN：4973430022958)・冷凍保存用お肉分別シール（JAN:450163004453）

【推し活をもっと楽しく】

硬い素材のカードケースは混雑時に当たると痛い、という困りごとから生まれた柔らか素材の「チェキ用キーホルダー」。家庭用プリンターで印刷したデザインがネイルに転写できる「オリジナルネイル転写シート」。推し活をもっと安全でもっと楽しくしたいというリアルな現場の声から生まれました。

＜商品情報＞

・チェキ用キーホルダー2P （JAN：4968583204740）・オリジナルネイル転写シート（JAN：4968583254738）

消費者と企業が共に商品をつくる未来へ

近年はSNSなどを通じて、消費者が意見やアイデアを発信する機会が増えています。こうした背景の中で、商品開発のあり方も変化しつつあります。みん100では、消費者の声を起点とした商品開発を通じて、生活者の視点がより活かされる商品づくりを目指しています。今後も、企業と消費者が共に商品を生み出す新しいものづくりの形を広げてまいります。

■みん100公式SNS一覧

Instagram：https://www.instagram.com/min100staff/X：https://twitter.com/minhyakuFacebook：https://ja-jp.facebook.com/minhyaku/

■みん100による消費者参加型商品開発

みん100の取り組みは、従来のメーカー主導型商品開発とは異なり、実際に商品を使用する消費者が企画段階から参加する「共創型開発」を実践しています。消費者の生活実感に基づいた困りごとの解決策が商品として店頭に並ぶことで、より生活者に寄り添った商品の創出を可能にしています。この開発プロセス自体が、持続可能な商品開発のモデルとして注目されています。当社では、今後も消費者の声を起点とした商品開発を通じて、生活者により良い商品を提供するとともに、メーカーと消費者をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしてまいります。消費者様と密な連携を取った商品開発についてのご相談、商品開発のご依頼、商品開発に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

商号 ： みん100株式会社代表者 ： 代表取締役 池田大介所在地 ： 〒600-8305 京都府京都市下京区東若松町７９５－２ SOLUM G号室設立 ： 2020年12月事業内容 ：新商品開発SNS「みん１００」の企画・運営100円ショップ・均一ショップ向け新商品開発コンサルティングWEB制作・システム開発・会社URL ：https://company.min-100.com/・運営サイト「みん100」URL ：https://min-100.com/

【お客様からのお問い合わせ先】

TEL ：080-7304-3129みん100株式会社宛e-mail ： info@min-100.com

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

みん100株式会社 吉見友絵TEL ：080-7304-3129e-mail ：info@min-100.com