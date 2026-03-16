京阪園芸株式会社（本社：大阪府枚方市、代表取締役社長：酒井勇治）が事務局を務める「花園巡礼2026実行委員会」は、3月20日（金・祝）から5月31日（日）まで、「花園巡礼2026 春 デジタルスタンプラリー」を実施します。 本イベントは、2025年に実施し、好評であった「関西バラ園デジタルスタンプラリー」及び「秋のバラ園巡りデジタルスタンプラリー」に続く第三弾で、従来のバラに加えて、サクラ、チューリップ、フジ、ツツジといった春に見頃を迎える多様な花々を対象に加えることで、長期間にわたる周遊を促し、花の名所（＝花園）の魅力発信とさらなる地域活性化を図ることを目的としています。 なお、本イベントでは、前回に引き続き、GreenSnap株式会社が提供する多機能デジタルスタンプラリーサービス「スマペタ」を活用します。さらに、Instagramで花情報を発信し、約14万人のフォロワーを有する、はなまっぷ株式会社とも連携します。同社の発信力を最大限に生かし、春の花園の魅力をより多くの方へ届けます。 花が繋ぐ特別な時間を楽しみながら、心はずむあなただけの「花園巡礼」を。 ぜひ、公共の交通機関を利用してお楽しみください。

「花園巡礼2026 春 デジタルスタンプラリー」

【開催期間】

2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）

【内容】

・対象施設を巡り、設置されているQRコードを読み込むと、デジタルスタンプが貯まります。・スタンプ3個、5個、8個、12個、15個を集めた方は、もれなく花園巡礼の証「巡花印」をダウンロードいただけます。巡花印は全5種類。お好きな種類をお選びください。※ダウンロード後は変更できません。・さらに、スタンプ18個以上を集め、ご応募いただくと、オリジナルトートバッグがもらえます。※発送は6月ごろを予定しています。

【参加方法】

ポスター及びパンフレットに掲載しているQRコードより参加いただけます。

【応募締切】

2026年5月31日（日）

【対象施設】

万博記念公園、三井寺、長居植物園、京都府立植物園、壷阪寺、総本山長谷寺、花博記念公園鶴見緑地、ハーベストの丘、平等院、春日大社萬葉植物園、鳥羽水環境保全センター、神戸市立相楽園、西国第七番 岡寺、蹴上浄水場、びわ湖大津館、神戸布引ハーブ園、ひらかたパーク、靱公園、霊山寺、浜寺公園 ※鳥羽水環境保全センターは4/17（金）・18（土）・19（日）のみ、蹴上浄水場は4/25（土）・26（日）・29（水・祝）のみ一般公開されます。一般公開期間外はデジタルスタンプの取得ができませんので、ご注意ください。

【主催】

花園巡礼2026実行委員会（京阪ホールディングス株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京阪園芸株式会社（事務局）、阪神園芸株式会社、近鉄造園土木株式会社、はなまっぷ株式会社、GreenSnap株式会社）

【後援】

京都市上下水道局

〇ご参考 GreenSnap株式会社について

GreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、国内最大級のグリーンコミュニティサービス「GreenSnap」やメディア事業「HORTI」に加え、ECサイト「GreenSnapStore」、法人企業向けのソリューションサービスなどを展開し、デジタル技術を使った「みどりのインフラ化」を推進しています。▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/ ▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/ ▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/ ・「GreenSnap」 「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム「録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。 ユーザー数は、GreenSnap株式会社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数は350万。1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。植物好きが集まる「GreenSnap」内で本イベントを積極的に告知し、植物愛好家やガーデニングファンといったコアな層をスタンプラリーへ誘導します。▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/ ・ 「スマペタ」 「スマペタ」は、GreenSnap株式会社が提供する多機能デジタルスタンプラリーサービスです。専用アプリのインストールが不要で、ウェブブラウザから手軽に参加できる点が好評であった春の「関西バラ園デジタルスタンプラリー」及び「秋のバラ園巡りデジタルスタンプラリー」の実績を活かし、幅広い層の参加を促します。GreenSnap株式会社は、今後も「スマペタ」を通じて、公園・施設・地域団体等との連携を強化し、植物や自然をテーマとした周遊企画を積極的に展開してまいります。デジタル技術を活用した手軽な体験を提供することで、人々と植物との出会いの機会を創出し、グリーンのある豊かなライフスタイルの普及に貢献してまいります。▽スマペタサービスURL: https://smapeta.jp/

〇ご参考 はなまっぷ株式会社について

はなまっぷ株式会社（本社：三重県四日市市諏訪栄町 4 番 10 号、代表取締役：後藤有紀）が運営する「はなまっぷ」は、日本全国の“花のある風景”を発信するメディアです。SNS を通じて多くの花写真が日々投稿されており、花風景の魅力を発信する国内有数のコミュニティとして広がっています。 書籍『にっぽんの花地図』シリーズなど、これまでに出版した関連書籍は累計 7 万部を突破。多くの花好きや旅行者から注目を集めています。 2026 年 4 月 15 日には、KADOKAWA より書籍『にっぽんの花地図 47 都道府県で愛される絶景花園』を発売予定。本書は、全国 47 都道府県から厳選した 200 以上の花スポットを掲載。花旅や週末のお出かけの計画にも活用できる「花好き・写真好き必携」の一冊です。 本イベントでは、これまで培ってきた花風景の発信力を活かし、イベント全体の盛り上げに貢献していきます。▽はなまっぷ株式会社について：https://hanamap.com/

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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