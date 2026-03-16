「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)は、農林水産省『令和7年度農業教育高度化事業のうち全国事業（農業教育機関の指導者や学生等に対する研修等の実施）』において、農業教育機関の指導者の方々を対象とした教材二種を作成し、全国の農業大学校及びその管轄自治体窓口、並びに農業教育関係機関へ配布を行うことをお知らせいたします。

背景

持続可能な農業の発展には、次世代の担い手を育成する農業教育機関の役割が不可欠です。その中核を担う「農業大学校」の指導者の多くは、現場で培われた高度な専門知を有する一方で、教員養成課程を経ることなく、赴任直後から学生指導の全責任を担うという極めて困難な状況に直面しています。株式会社マイファームでは、これまで数年にわたり農業大学校の指導者を対象とした研修の企画・運営や、授業改善に向けた対話を重ねてまいりました。その過程で寄せられた「授業の基本構造を体系的に学ぶ機会がほしい」という現場の切実な要望に応えるべく、明日から実践に活用できるノウハウを凝縮した、農業大学校の指導者のための「教育入門書」を制作いたしました。

教材の概要

作成した教材は以下の二種です。いずれも現場の指導者が手に取りやすく、すぐに活用できる内容を追求しました。まずはこの二冊を校内で活用いただくことで、指導者の不安を軽減するだけでなく、学校全体の学びの質を底上げし、新しい時代に即した人材育成に繋げていただくことを目指しています。

【１】農業大学校の先生のための授業づくりハンドブック（2026年3月中旬配布）

本冊子は、授業の基本構造や「学習指導案」を用いた授業設計の方法、授業内における学生対応の基礎と応用を網羅的に記した一冊です。一般的な教育書の内容を、農業大学校の指導者が実際の教育現場でそのまま実践しやすい形へと再構築しました。誌面では、実際の農業大学校の授業をサンプルにした具体的な解説に加え、多様な背景を持つ学生一人ひとりの意欲を引き出すための「教育的視点」や、日々の指導にすぐに取り入れられる具体的なポイントなどを多数収録しています。初めて教壇に立つ方はもちろん、新任教員育成を担うベテランの方まで、農業教育に携わるすべての指導者が、自身の経験を整理し、さらなる高みを目指すために活用いただける構成となっています。

【２】農業大学校の先生のための授業実践アイデアブック（2026年4月初旬配布予定）

本冊子では、学生の主体的な学びを引き出すアクティブ・ラーニング（グループディスカッションや調べ学習など）を、いつ・どのように授業へ取り入れるべきかという具体的な手法や、教育現場でも注目される生成AIの活用事例などをまとめています。先行して配布する『授業づくりハンドブック』で教育の基礎構造を理解した上で、本冊子を通じてより実践的な授業運営の仕掛けを習得できるという、ステップアップ式の二段構えの構成となっています。

連動企画

『授業づくりハンドブック』の発行に合わせ、その内容を専門家から直接学ぶオンライン研修を開催します。研修では、誌面で紹介した授業設計のコツや具体的な手法の解説に加え、参加者同士によるアクティブ・ラーニングの体験や質疑応答を実施し、実践への理解を深めます。なお、研修内容は後日アーカイブ配信を予定しており、当日参加が難しい方や学び直しにもご活用いただけます。いずれも事前申し込みが必要です。

【オンライン研修】農業大学校の先生のための授業づくり入門ー授業の「型」と指導のコツー

日時: 2026年3月25日（水）10:00～12:00形式: Zoom（対話型ワークあり）講師: 山口大学 教育学部 准教授 田中智輝 氏受講料: 無料お申込: https://forms.office.com/r/SBCFwjP5iu（締切：2026年3月19日（木））

【アーカイブ受講申込】

研修実施１か月後を目途に配信予定です。YouTubeの限定公開からご視聴頂けます。お申込： https://forms.office.com/r/CPPGCHQWVG（締切：2026年3月30日（月））

今後の展望

活力ある農業界の醸成には、農業教育の充実化が不可欠です。マイファームは今後も、農業教育現場の支援に尽力し、未来の農業を担う人材育成の基盤づくりに寄与してまいります。学校現場の改善や授業づくり支援において、何から着手すべきか課題を感じている教育現場も少なくないかと思います。マイファームでは、これまで培った知見を活かした支援を行っております。教育支援や研修、学校運営のサポート等をご希望される農業大学校、および各自治体の担当者様は、ぜひお気軽にマイファームまでお問い合わせください。

公式ホームページおよびSNS

株式会社マイファーム「ミライの農業をつくる研修プログラム」【Webサイト】

https://agri-innovation.jp/futureagri/

【公式SNS】Instagram：https://www.instagram.com/future.agri.mf/X（旧Twitter）：https://x.com/future_agri_mfFacebook：https://www.facebook.com/future.agri.mf

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://newscast.jp/attachments/dWcxtyhAeV7fI2lfLhDH.pdf

株式会社マイファーム (https://myfarm.co.jp/)本社所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)／農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)