株式会社パソナふるさとインキュベーションでは、「ハローキティ」をテーマにした「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」公式オンラインショップにて、『新生活応援セール』を3月20日（金・祝）より期間限定で実施いたします。

本キャンペーンでは、公式オンラインショップにて税込5,500円以上ご購入のお客様を対象に、送料無料特典を実施。さらに、購入金額にかかわらず、公式オンラインショップをご利用いただいたお客様全員に、ハローキティがデザインされたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。公式オンラインショップでは、「HELLO KITTY SMILE」限定の乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたマスキングテープや、オリジナル名刺ケース、オリジナルパジャマ、HELLO KITTY APPLE HOUSE限定のオリジナルTシャツ、 HELLO KITTY SHOW BOX限定のおすわりトランペットぬいぐるみなど、人気商品が勢ぞろい！新生活が始まるこの時期に、かわいいハローキティのグッズを是非ご覧ください。

■『新生活応援セール』 概要

内容： 公式オンラインショップ内の商品を税込5,500円以上のご購入で送料無料、また、購入金額関係なく公式オンラインショップをご利用いただいたお客様全員にハローキティがデザインされたオリジナルステッカーをプレゼント ※無くなり次第配布終了商品： ・HELLO KITTY SMILEオリジナルマスキングテープ／880円 ・HELLO KITTY APPLE HOUSEオリジナルクッション／4,400円・乙姫の衣装を着たハローキティ ぬいぐるみ／4,180円・HELLO KITTY APPLE HOUSEオリジナルTシャツ／3,850円 など※全て税込価格URL： https://awaji-resort.com/online_shop/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-903

https://awaji-resort.com/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader

（参考）「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」

【海のハローキティエリア「HELLO KITTY SMILE」】乙姫の衣装を着たハローキティと海の生き物が行き交う幻想的な竜宮城を表現したメディアアートエリアと2か所の レストランを併設。メディアアートエリアは8つに分かれ、海中を漂うような体験ができる水中洞窟、水反射を表現した鏡迷路や巨大万華鏡など、竜宮城へ誘われる非日常的な空間を演出しています。また、レストランでは、淡路島産の食材にこだわった身体に優しい健康的な一人鍋や、飲茶などを提供し、播磨灘の景色を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

【丘のハローキティエリア 「HELLO KITTY SHOW BOX」】“施設全体が驚きと感動に溢れる”をコンセプトに、パフォーマーによる歌・ダンス・演奏によるショーや、歌って踊るハローキティが登場し一緒に写真撮影ができるグリーティングタイムが楽しめます。また、ハローキティの顔を模ったチーズケーキやパンケーキなど本施設限定のスイーツの提供や、「HELLO KITTY SHOW BOX」でしか購入できないグッズを取り揃えたショップを併設しています。

【丘のハローキティエリア 「HELLO KITTY APPLE HOUSE」】「ハローキティ」のりんごのおうちをコンセプトにした世界最大のりんご型展望シアター。直径14mある360°のドーム シアターを設置し、ハローキティが「HELLO KITTY SHOW BOX」で開催されるショーの準備をする様子やハローキティの好きなものが次々に登場する夢の世界をプロジェクションマッピングで表現します。高さ15ｍの展望 デッキからは、地上から決して見ることができない「HELLO KITTY SHOW BOX」の屋根に描かれたハローキティの顔や、夕陽100選に選ばれた播磨灘の海を一望することができます。