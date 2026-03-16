この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）が設計・施工を手掛けた分譲住宅「THE NODE 春日部（ザ・ノード）」が香港の国際デザイン賞「WONDER GLOBAL DESIGN AWARDS 2025」の住宅部門においてブロンズ賞を受賞しました。

「WONDER GLOBAL DESIGN AWARDS 2025」とは、香港発の国際デザイン賞で、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックなどの分野を対象に、世界各国から応募された作品を審査し、優れたデザインを表彰するアワードです。今回受賞した「THE NODE 春日部」は、地域の歴史や景観を取り入れたデザインと街並みの設計が評価され、ブロンズ賞を受賞しました。受賞ページ：https://www.wonderglobalawards.com/winners/69a1a8fc5b9c9b8d6a100c16「WONDER GLOBAL DESIGN AWARDS 2025」ホームページ： https://www.wonderglobalawards.com/

＜THE NODE 春日部について＞

「THE NODE 春日部」は、「結び目」を意味する“node”をコンセプトにした分譲地です。江戸川と東武アーバンパークラインが交わる“結び目”に位置することに由来しています。また、かつて日光街道の宿場町として栄えた「粕壁宿」に見られる伝統的な街並みと、北関東に広がる山並みの景観をモチーフに、屋根のラインが美しく連なる外観デザインを採用しました。自然と調和しながらアートのように構成された街並みが、地域に受け継がれてきた景観と現在の暮らしをつなぐ“もう一つの結び目”となることを目指しています。「THE NODE 春日部」は、現在販売中の分譲住宅で、受賞した街並みデザインと住まいを実際にご覧いただくことができます。物件詳細は下記よりご確認ください。https://bukken.aidagroup.co.jp/special/thenode128/

THE NODE 春日部 物件概要

物件名：THE NODE 春日部所在地：埼玉県春日部市新宿新田243-2 他交通 ：東武鉄道野田線「南桜井」駅 徒歩15分～19分総戸数：128区画物件サイト：https://bukken.aidagroup.co.jp/special/thenode128/

株式会社アイダ設計について

社名 ：株式会社アイダ設計本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11電話 ： 050-3100-2611（代）代表者 ： 代表取締役社長 會田 貞光株式 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)創立 ： 1981年1月6日資本金 ： 1億円従業員数 ： 1,029人（2025年3月31日時点）事業内容 ： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他ＵＲＬ ： https://www.aidagroup.co.jp/