“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「笑顔のクリームパン」を2月23日にインストアベーカリー“小麦の郷”がある近畿圏の全店舗で新発売いたしました。 「さらにおいしいクリームパンをお届けしたい」という純粋な想いから、かねてよりベーカリーコーナーで人気だったクリームパンをリニューアルし、約半年の開発期間を経て新商品が誕生いたしました。「笑顔のクリームパン」は、自社工場で丁寧に炊き上げたカスタードクリームを、クリームに合わせたシンプルな味わいの生地で包み込んだ、こだわりがたくさん詰まったクリームパンです。お召し上がりいただいたお客様に笑顔になってほしいという気持ちを込めて、かわいらしくキャッチーな商品名とパッケージに決定いたしました。 ベーカリーコーナーの新しい看板商品となる「笑顔のクリームパン」は、近畿圏のライフ“小麦の郷”がある全125店舗で販売しております。

■商品概要

＜商 品 名＞笑顔のクリームパン＜販売価格＞188円（税込203.04円）＜販売店舗＞近畿圏のライフ“小麦の郷”がある全125店舗※リリース日時点の価格・規格です。

■こだわり

①卵のコクをしっかり味わえる自社製カスタードクリーム

自社工場で丁寧に炊き上げた自社製のカスタードクリームを使用しています。卵の配合を従来品の2倍以上に引き上げ、ベーカリー専門店のような濃厚な卵のコクをしっかりと味わえるカスタードクリームに仕上げました。

②クリームに合わせたシンプルなパン生地

濃厚なカスタードクリームに合わせて、甘さ控えめでカスタードクリームのおいしさをより引き出せるシンプルな生地にリニューアルいたしました。

③たっぷりのカスタードを店内で一つずつ手包みして焼き上げ

店内で自慢のカスタードクリームを一つずつ生地に包み込み、オーブンで焼き上げてご提供いたします。

■開発者の想い

甘さの微調整とカスタードクリームのなめらかさを追求し、理想の味と食感を実現するまで半年間で10回以上の試作を重ねて改良を図りました。朝のスタートに、お昼の一息に、おやつタイムに、さまざまなシーンでお召し上がりいただける商品です。焼き立ての温かい状態でお召し上がりいただくと、より一層風味豊かな味わいをお楽しみいただけますので、ぜひ焼き立てのタイミングを狙ってご来店くださいませ。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。