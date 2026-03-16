マイスター株式会社は、2026年3月に創立20周年を記念した社内イベントを大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて開催しました。入場料と飲食代は会社負担。本イベントでは、社員だけでなく、その家族の同伴も可能とする形式を採用し、働く本人を支える家族への感謝を伝えることを目的とした、新しい社内イベントのあり方を実現させました。

企業の働き方支援が問い直される時代背景

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近年、企業における社員エンゲージメント向上や働きやすい職場環境の構築は、経営課題として重要性を増しています。特に人材確保が課題となる中、社員の定着率向上は多くの組織にとって喫緊の課題です。一方で、社員本人の満足度向上に目を向けた施策は増えつつあるものの、その働き方を支える家族の存在にまで視点を広げている企業はいまだ限定的です。社員が安定して働き続けるためには、本人だけでなく、その背後で日々のサポートを担う家族の理解と協力が欠かせません。マイスター株式会社が今回企画した家族参加型イベントは、こうした問題意識から生まれた取り組みです。

「20周年」の節目に実現した家族理解型の企業文化

本イベントの発案背景には、創立20周年という節目において「社員の皆さんに心から楽しんでもらいたい」という想いと、日頃から社員を支えている家族への感謝を形にしたいという方針がありました。同社は、求職者と企業をつなぐサービスを運営する企業として、働く人の背景にある想いや生活環境を理解することを重視しています。こうした企業理念が、今回の家族参加型イベント実現へと結びついています。普段は経営層や人事担当者による説明会や研修の場面では、社員個人のスキルや適性にばかり焦点が当たります。しかし現実には、社員が安心して働き続けるためには、家族の理解と支援が極めて重要な要素となっています。

テーマパークで広がった多角的な交流

当日は、参加者全員での記念撮影からイベントがスタートしました。その後、テーマパーク内でのパレード鑑賞や昼食を共にする時間が設けられ、参加者同士が自然に交流できる一日となりました。社員同士の交流はもちろん、家族同士の会話も自然と生まれました。子どもたちがアトラクションを楽しむ姿を囲みながら、会場には笑顔が広がっていました。中には、「またみんなで来たい！」といった子どもたちの声も聞かれ、和やかな雰囲気に包まれていました。普段は仕事を通じて関わる同僚たちが、家族を交えて交流することで、会社という枠を越えたコミュニケーションが生まれた一日となりました。

人材マッチング事業を手がける企業としての価値観の体現

マイスター株式会社は、求職者と企業をつなぐサービスを運営する企業として、求人情報だけでなく働く人の想いや生活環境、企業文化まで含めた理解を重視しています。社員やその家族との関係を大切にする姿勢も、その考え方の一つです。経歴や資格だけでなく、人の価値観や背景まで見つめることで、本質的なマッチングを実現できると考えています。

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