Bicester Collection、女性主導のインパクトを大規模に推進する「Unlock Her Future（TM） Prize 2026」を東アジア・東南アジアで開催





ロンドン, 2026年3月16日 /PRNewswire/ -- Bicester Collectionが毎年開催している女性の社会的影響力を持つ起業家のためのスタートアップ・コンテスト「Unlock Her Future Prize」が、2026年に東アジアと東南アジアで初開催されます。

「グローバル・ビジョン、ローカル・エンゲージメント」という理念のもと、このイニシアティブは毎年新しい地域を訪れ、システムを変えるようなスタートアップ企業を立ち上げ、規模を拡大する女性たちを発掘し、支援しています。過去3回の成功を収めたリージョナル・エディション（ MENA（2023年）、LATAM（2024年）、南アジア（2025年））を経て、2026年大会では、東アジアおよび東南アジア全域の18歳以上の女性からの応募を歓迎します。

応募者は、国連の持続可能な開発目標に沿った、社会的、文化的、環境的課題に取り組む革新的なベンチャーを発表することになります。スタートアップ企業は、プロトタイプを開発中のアイデアや検証段階にある場合もあれば、事業開始／成長段階にあり、事業開始後3年未満で売上高が100万米ドル未満の場合もあります。

ビジョナリー・ファウンダーのための変革支援

UN Womenの支持を受け、Ashokaとのパートナーシップにより開催されるUnlock Her Future Prizeは、資本、メンターシップ、世界的な知名度を通じて潜在能力を引き出す強力なグローバル・プラットフォームを提供します。この賞は、資金援助と教育、国際的なネットワークを組み合わせることで、女性起業家が、測定可能で持続可能なインパクトをもたらすレジリエントなビジネスを構築できるよう支援するものです。

受賞者は以下を受け取ることができます。

・最高10万米ドルの事業助成金

・一流の学術パートナーが提供するエグゼクティブ教育プログラム

・専門家による国際的なメンターへのアクセスと、 Bicester Collectionのグローバルネットワークを活用した認知度向上と協業

世界的な資金不足への対応

ハーバード・ビジネス・スクールによれば、女性主導の事業でベンチャーキャピタルから資金を調達しているのは3％未満であり、数多くの有望なアイディアが資金不足に陥り、プレゼンスが薄れています。

こうした現実を変えるために、Unlock Her Future Prizeが2022年に創設されました。Boston Consulting Groupの調査によれば、起業家精神への平等な参加は、世界のGDPを3％から6％、最大で5兆米ドル増加させる可能性があります。

Bicester Collection'の慈善活動プログラム「DO GOOD」の一環であるこの賞により、構造的な資金不足に直接取り組むと同時に、女性のチェンジメーカーのグローバルなエコシステムを強化します。現在までに約90万米ドルの助成金が拠出され、国連の持続可能な開発目標に沿った14のベンチャー企業を支援しています。

Bicester Collectionの最高文化責任者（CCO）であるChantal Khoueiryは次のように述べています。

「起業家精神はシステムを変える強力な力になる可能性を秘めています。東アジアと東南アジア全域で、多くの女性たちが地域社会の課題に対する実践的な解決策を構築しています。Unlock Her Future Prizeを通じて、 Bicester Collection'のグローバル・プラットフォームをこの地域に提供できることを誇りに思います。イノベーションと真のインパクトを兼ね備えたアイデアを持つ女性を支援し、彼女たちが成長するために必要な資本、メンターシップ、認知度向上へのアクセスを支援します。"

グローバルに広がる女性の同窓生ネットワーク

2026年の受賞者は、健康と福祉、質の高い教育、気候変動と水のレジリエンス、ジェンダー平等を推進する社会的影響力を持つリーダーとして、国際的に活躍する著名な同窓生コミュニティの一員となります。

2023年MENAエディションの受賞者

Noor Jaber （レバノン、NAWAT Health）、Sara Lalla（イラク／アラブ首長国連邦、EcoCentric）、Nubayr Zein（エジプト／アラブ首長国連邦、Leaukeather）、 Fella Bouti（アルジェリア、EcoTashira）。

2024年LATAMエディションの受賞者

Valentina Agudelo（コロンビア、Salva Health）、Thamires Pontes（ブラジル、Phycolabs）、 Leydi Cruz（ボリビア、Agrimet）、Annie Rosas（メキシコ、 BlueKali）、そして若きチェンジメーカーのKristal del Valle（グアテマラ）。

2025年南アジアエディションの受賞者

Nishat Palka（バングラデシュ、MommyKidz）、Amritha Krishnamoorthy（インド、Stepping Stones Center）、Jhillika Trisal（インド、Cognitii）、Nida Yousaf Sheikh（パキスタン、H20 Technologies）、Sophiya Tamang（ネパール、Idea to Impact）、Yangchen Dorji（ブータン、LEAD+）。

彼女たちはともに、起業家精神を再定義する女性たちの世界的ネットワークを代表する存在であり、セクターを超えたコラボレーションによってイノベーションを推進し、 持続可能な未来を形作ります。

選考プロセスおよびスケジュール

セミファイナリストは、国際的なビジネスリーダーや社会的インパクトの専門家で構成される独立選考委員会によって選出されます。ファイナリストは、地域のブートキャンプとピッチ・デイに招待され、地域の著名な女性リーダーからなる著名な審査員にベンチャー企業をプレゼンテーションします。

Unlock Her Future Prize 2026東アジア・東南アジアエディションの受賞者は、2026年10月に上海ビレッジ（Bicester Collectionの 一部 ）で開催される授賞式で発表されます。Bicester Collectionは2026年に10周年を迎えます。これは同ブランドが地域に対して長年注いできた取り組みを象徴するものです。

応募は4月30日まで受け付けています。詳細および応募はこちらへ： https://www.thebicestercollection.com/en/do-good/unlock-her-future-2026/

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2932106/5860034/Bicester_Collection_UHF_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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