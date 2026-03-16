電化の未来を切り拓く：CWIEME Shanghai 2026、参加登録受付開始

上海、2026年3月16日 /PRNewswire/ -- 世界の電気工学コミュニティーの注目が上海に集まっています。アジア太平洋地域を代表するコイル、モーター、トランス製造の展示会であるCWIEME Shanghaiは、2026年6月24日から26日まで、上海ワールド博覧会展示コンベンションセンターで2026年展を開催すると正式に発表しました。プロフェッショナル来場者の事前登録を開始しました（こちらをクリックしてご登録ください）。

10年以上にわたり、CWIEME Shanghaiは単なる商談の場にとどまらず、アジア太平洋地域の電気機器製造のグローバル・バリュー・チェーンにおける高度化を後押しする原動力となってきました。今年、このイベントはさらに大きく前進し、次世代産業への取り組みを一段と強化します。





新たなフロンティアへ：低空経済およびヒューマノイドロボティクス

CWIEME Shanghaiは、戦略的拡大の一環として、注目を集める低空航空分野とヒューマノイドロボティクスの2分野で上流部品サプライヤーと先進企業を結び付ける専用ゾーンとマッチメイキング施策を導入します。材料分野のイノベーターから巻線技術のリーダー企業まで、出展者は航空宇宙OEMやトップクラスのロボティクス開発企業に直接アクセスでき、数十億ドル規模の新興市場に参入する貴重な機会を得られます。

C-Suite Clubを新設

CWIEME Shanghaiは今回初めて、M&A、グローバル戦略、テクノロジー・ロードマップについてハイレベルな対話を行うための招待制C-Suite Clubを開催します。このクローズド形式のフォーラムには世界各地の創業者、CTO、投資家が集い、実りある協業とハイレベルな意思決定を促すために厳選された場が提供されます。

未来を動かす知見（Knowledge That Powers the Future）

併催カンファレンスでは、40名を超える業界専門家が、業界の未来を形づくるテーマについて、鋭く先見的な洞察を提供します。次世代モーターとトランス、EVパワートレイン、そしてヒューマノイドロボットや電動航空機に求められる技術要件が取り上げられます。ここは、最先端の技術知見と具体的な事業機会が交わる場です。

CWIEME Shanghai 2026の主な見どころは以下の通りです。

・展示規模： 25,000平方メートルの会場に、300社超 の世界の業界リーダー企業や新興ブランドが出展し、絶縁材・磁性材料、巻線機、鉄心・積層板、レーザー加工装置、接着剤、モーターおよびトランス製造向けの機械・部品など、幅広い製品群を紹介します。

・世界の来場者・バイヤー： 電力電子機器／トランス、EVモーター、産業オートメーションなどの主要応用分野から、13,000人超の来場者が参加します。

・注目テーマのカンファレンストラック：40超 のフォーラムおよびプレゼンテーションが、低空経済、ヒューマノイドロボティクス、新エネルギー車向けモーター、電気機器、電子部品、産学連携をテーマに行われます。

CWIEME Shanghai 2026は、プロフェッショナル来場者の事前登録の受付を開始しました（登録はこちら）。電気工学と次世代イノベーションが交差する未来へ、世界の業界関係者をご招待します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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