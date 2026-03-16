広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、地球派宣言特別番組 『教えちゃうZOO！～ほのぼの動物園の楽しみ方3～』 を、2026年3月22日（日）午前10時30分から放送します。

年間170回もの頻度で動物園に行く野崎浩貴さん。そんな“動物園マスター”が、楽しみ方をマニアの視点で伝授！ 第3弾の今回は、『周南市徳山動物園』からお届けします。

【動物園マスター】野崎浩貴（のざきひろたか）

年間170回もの頻度で動物園に行く動物園マスター「動物園に行くようになったきっかけは大学卒業後、就職せず悶々としていた時、動物園に行ってゾウの花子を見てから」

☞ こんな動物たちが登場するよ

・日本最大級の新しい厩舎に移った「スリランカゾウ」・中国地方で会えるのは徳山動物園だけ!?「マレーグマ」 ・カバは赤い汗をかく!?

番組概要

▷日時：3月22日（日） 午前10時30分～10時55分▷出演：野崎浩貴（動物園マスター） 野村舞（HOME アナウンサー） 周南市徳山動物園のみなさん▷ロケ：周南市徳山動物園（山口県周南市大字徳山5846）

https://tokuyama-zoo.jp/as/cms/view.php?k=A08KMGERmh

広島ホームテレビの地球派宣言は、「人と自然の共存」をテーマに1993年にスタートして以来、「関心」「理解」「行動」を3本柱としてきました。 自社媒体であるテレビの番組やキャンペーンCMを通して情報発信を行うとともに、「行動」を促すための様々なイベント等を実施し、広島から未来を担う子どもたちの育成に取り組んできました。 気候変動や環境汚染により深刻な環境問題を抱える中、2015年には国連サミットで、2030年までに達成すべき目標としてSDGsが採択されるなど、世界の意識も大きく変わりました。持続可能な社会を実現することは人類共通の課題となり、環境問題に取り組む上で若い世代が持つエネルギーや意欲を支援することがこれまで以上に重要だと考えます。広島ホームテレビは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。これからも変わらず「人と自然の共存」を目指し、豊かな自然を次世代に伝えていくために、地球という星の一員としてこれからも行動を続けていきます。この先の未来も 地球の声を聞き続けるために＿＿＿＿＿