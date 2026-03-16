建設・防水工事を展開する株式会社スエヒロ工業(本社：静岡県沼津市、代表取締役：櫻井 弘紀、以下「当社」)は、令和7年度「静岡県ダイバーシティ経営企業表彰」において最高位である知事褒章を受章いたしました。





当社が2022年より継続してきた「レインボー勉強会」をはじめとする組織変革の歩みが公的に評価されるとともに、2026年1月から3月にかけ、沼津市主催のセミナーへの登壇や地元沼津市立今沢中学校での職業講話、メディアへの掲載など、当社のダイバーシティ経営に対する注目が多方面で高まっています。





2026年1月30日静岡県庁で開かれた表彰式の様子





■ 制度よりも「人」に寄り添う「スエヒロ流ダイバーシティ」

当社のダイバーシティ経営は、形式的な制度を整えることから始まったのではありません。23歳で社長に就任した櫻井が掲げる『人が会社を創る』という考えのもと、目の前の社員や職人一人ひとりの「人生」に寄り添ってきた結果、現在の多様な組織が形作られました。





深刻な人手不足が課題の建設業界において、未経験者がこの業界で活躍できる土台を作ってきました。かつて、社会人サッカーチームに所属する若手社員を受け入れた際、練習や試合に合わせた柔軟な現場配置を全社でバックアップしました。この「仲間の挑戦をみんなで応援する」経験が、現在の「個々の事情を尊重し合う」文化の土台となっています。





・社内のキャリアアップと多様な人材の融合

当社で活躍する社員は、協力会社の職人だった人、パン屋で働いていたママさん、派遣社員、元NHKキャスターなど、多様なバックグラウンドを持つ人ばかりです。

そして、現場を熟知した「職人」が現場全体を指揮する「施工管理」へとキャリアステップもしています。建設業の枠にとらわれない多様な視点が、組織運営や情報発信に新たな風を吹き込んでいます。





・「職人の安定」を守る正社員化と支援

当社の協力会社で職人をしていた方を社員として雇用したり、外国人技能実習生を家族のように迎え入れたりと、「共に働く仲間」の生活を守るための環境整備を優先してきました。中小企業だからこそできる「顔の見える」サポートを徹底しています。





・事情に合わせた柔軟な働き方

持病や育児、介護など、社員が抱える個別の事情に対し、「どうすれば働き続けられるか」を共に考えます。リモートワークの活用や、現場配置の柔軟な調整など、ルールを押し付けるのではなく、対話を通じて最適な形を模索しています。





ダイバーシティの取り組み資料





■ 2026年1月～3月の主な活動・掲載実績

この数か月、当社の取り組みは「公的評価」「地域教育」「メディア」の3つの軸で大きく前進いたしました。





1. 【公的評価】静岡県知事褒章を受章(1月30日)

多様な人材の活躍と、それによる経営成果が評価され、最高位の知事褒章を受章。授賞式では取締役本部長の大野友美が、専門工事会社としての組織変革の軌跡を発表いたしました。

【受章企業インタビュー動画】 https://www.youtube.com/watch?v=QtHeKYwYV6Y





令和7年度静岡県ダイバーシティ経営企業ロゴ





2. 【教育・地域貢献】行政セミナー登壇と中学校での職業講話

・沼津市「性の多様性セミナー」登壇(1月23日)： 職場でできるLGBTQ+への理解と実践について事例発表。静岡新聞(1/28付)にも掲載されました。





沼津市「性の多様性セミナー」に当社社員が登壇した様子





・沼津市立今沢中学校での職業講話(3月4日)：「男女共同参画」をテーマに、代表の櫻井が登壇。次世代を担う中学生へ「働くを楽しむ」ことの大切さを伝えました。





沼津市立今沢中学校での職業講話の様子





3. 【メディア掲載】深掘りされる経営哲学と「人」のストーリー

・静岡新聞(2月6日)：連載「しずおか企業探訪」にて、個別調整を大切にする伴走型マネジメントを特集。





・ツナカレ(2月9日)：建設業の「広い入り口」と情熱を特集。

(URL： https://media.tunakare.jp/affairsvoice/3681854814/ )









■ 代表取締役・櫻井弘紀よりメッセージ

「このたび、静岡県ダイバーシティ経営企業表彰にて知事褒章をいただけたことは、私たちが一歩ずつ進めてきた『一人ひとりに寄り添う経営』を認めていただいた証であり、大変光栄に感じております。





この受章直後、地元・沼津の今沢中学校で講師を務める機会をいただき、『働くを楽しむ』をテーマにお話しさせていただきました。私自身、中学時代は決して優等生ではありませんでしたが、社長になり、素晴らしい仲間たちと出会ったことで初めて『働く楽しさ』を知りました。





部活動で仲間と目標を立てて優勝を目指すのが楽しいように、仕事も仲間と一緒に達成するからこそ面白い。生徒たちには、将来もし道に迷ったら『何をやりたいかより、誰とやりたいか』を大切にしてほしいと伝えました。真剣に、そして楽しんで話を聞いてくれた生徒たちの姿に、私自身も大きな勇気をもらいました。これからも、誰もがそう思える会社を創り続けていきます。」









■ 今後の展望：働きやすさの先にある「働き甲斐」と「個の成長」へ

このたびの栄誉を、建設業界の未来を切り拓く新たな原動力とし、地域社会の期待に応えうる組織進化をさらに加速させてまいります。





今後は、福利厚生のさらなる充実を図るとともに、一人ひとりの挑戦と貢献を正当に評価する人事評価制度の構築を推進してまいります。私たちが目指すのは、単なる「働きやすさ」に留まらない「働き甲斐」の追求です。個人の成長が企業の持続的な成長へと直結する組織づくりを通じて、防水工事が建物を守るように、ダイバーシティという考え方で働く人の個性を守り、静岡から建設業界の未来を明るく照らしてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社スエヒロ工業

本社 ： 静岡県沼津市足高287-29

代表者 ： 代表取締役社長 櫻井 弘紀

創業 ： 1987年5月1日

従業員数 ： 30名(役員3名を含む)／2025年10月1日時点

URL ： http://www.suehiro-kogyou.co.jp/

事業内容 ： 防水工事業、塗装工事業、左官工事業、内装仕上工事業、

とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、

タイル・レンガ・ブロック工事業、板金工事業、

建設工事業、ヘルスケアウェルネス事業