東京・町田市では、毎年市内外から多くの方が訪れる「町田さくらまつり」をはじめ、地域の魅力を体感できるイベントを開催します。春の訪れとともに、町田の新たな魅力を再発見してみませんか。暖かい日差しの中、町田ならではの春のひとときをぜひお楽しみください。









■町田さくらまつり 3月28日(土)・3月29日(日) ※雨天決行

(荒天の場合は中止する可能性がありますので、ご了承ください)

例年10万人規模の来場者を誇る町田さくらまつり。3つのメイン会場でバラエティ豊かな内容で開催します。





＜芹ヶ谷公園会場 10:00～16:00＞(夜間ブルーのライトアップ：17:00～20:00)

【町田駅から一番近いお花見スポット。南口大階段のさくらのトンネルも見どころ】

町田市と交流のある都市(東京都大島町、長野県川上村、静岡県牧之原市、山梨県富士川町、山形県川西町)を含め、69店舗が出店します。28日はゼルビアレディースによるサッカー体験とゼルビアスポーツクラブによるタッチラグビー体験、29日は山響部屋による力士体験や、ちゃんこ鍋の販売、ゼルビアスポーツクラブによるフラとアクロバットの体験があります。





芹ヶ谷公園会場





開催場所：芹ヶ谷公園 多目的広場(町田市原町田5-16)

アクセス：小田急線「町田駅」・JR横浜線「町田駅」から徒歩約13分









＜恩田川会場 10:00～17:00＞

【恩田川沿いに遊歩道が設けられ、約2kmにわたってソメイヨシノが咲くさくらの名所】

総合体育館裏では、地元商店会等による焼き鳥・焼きそばなどの出店があり、28日はダンスの披露、29日はダンス、歌、ドラム、バイオリン演奏、アクロヨガが披露されます。成瀬弁天橋公園では写真展が開催されます。





恩田川会場





開催場所：町田市立総合体育館裏(町田市南成瀬5-12)

成瀬弁天橋公園付近(町田市成瀬8-11)

アクセス：JR横浜線「成瀬駅」北口から徒歩約9分、

または東急田園都市線「つくし野駅」から徒歩約15分









＜尾根緑道会場 10:00～15:30＞

【約9kmの緑道では種類豊富なさくらが楽しめ、さくらと菜の花が織りなす風景は必見】

緑道沿いでは、まちだ名産品などの模擬店やキッチンカーが並び、猿まわしが披露されます。常盤公園では、展示のほか、ステージでダンスやエイサーなどが披露されます。

また、忠生スポーツ公園ではキッチンカーが並び、ジャグリングや木曽中学校・山崎中学校の吹奏楽部の演奏が披露されます。





尾根緑道会場





開催場所：尾根緑道(町田市下小山田町3582から町田市常盤町3229)

常盤公園(町田市常盤町3553-1)

忠生スポーツ公園(町田市下小山田町3337-1)

アクセス：町田バスセンターから市立室内プール経由野津田車庫行バス

「尾根緑道入口」下車すぐ、

またはJR横浜線「淵野辺駅」北口から

小山田はなみずきの丘行バス「種入」下車徒歩約4分









■2026町田さくらめぐり公式ガイドブックを作成しました

町田さくらまつり実行委員会では、イベント情報や市内の桜の見どころが満載の小冊子「2026町田さくらめぐり公式ガイドブック」を作成しました。桜の季節におすすめのおさんぽコースもご紹介していますので、ぜひお出かけにご活用ください。





2026町田さくらめぐり公式ガイドブック





掲載内容：さくらまつりのイベントについて、市内各地のお散歩スポットの紹介、

協力店で使えるクーポン、さくらさんぽスタンプラリー専用台紙

配布場所：町田ツーリストギャラリー、市庁舎1階総合案内、

観光まちづくり課(市庁舎9階)、各市民センター(南、小山を除く)、

各連絡所、各コミュニティセンターなど





・町田さくらまつりホームページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kanko/miru_aso/ibe_gyou_matu/machidasakura/index.html





［町田さくらまつり実行委員会］

お問合せ先：まちの案内所 町田ツーリストギャラリー

TEL：042-850-9311

町田市経済観光部観光まちづくり課

TEL：042-724-2128









■TSURUMA春フェス2026 in 鶴間公園 3月22日(日) 10:00～15:00 ※雨天中止

町田にゆかりのあるフードやハンドメイドが楽しめるほか、キッチンカーの出店や「さわやか広場」ではヨガのイベントも開催！さらに、ステージや桜の植樹など、多彩なコンテンツをご用意しています。当日はできるだけ公共交通機関でお越しくださいますようお願いいたします。





開催場所： 鶴間公園(町田市鶴間2-5-13)

アクセス： 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から徒歩5分

主催 ： 鶴間公園指定管理者 TSURUMAパークライフパートナーズ

TEL ： 042-850-6630

HP ： https://tsuruma-park.com/





TSURUMA春フェス2026 in 鶴間公園





■まちだ ガラス&やきもの市 3月28日(土) 11:00～17:00 ※雨天決行

(荒天の場合は中止する可能性がありますので、ご了承ください)

市にゆかりのある作家・ギャラリー・食器店が出展し、こだわりのガラスとやきものを販売するほか、やきものに関するワークショップ等も行います。お気に入りの器を探しに、ぜひ足をお運びください。





開催場所： ぽっぽ町田の屋外広場とピロティ(町田市原町田4-10-20)

アクセス： 小田急線町田駅東口・JR横浜線町田駅北口より徒歩3分

主催 ： 町田市文化スポーツ振興部美術館課

TEL ： 042-724-2909

HP ： https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/park/shisetu/serigaya/art_project/made-in-serigaya-jokyo/machida_garayaki_2026.html





まちだ ガラス&やきもの市





■はっとまちだ 1st. ANNIVERSARY EVENT 3月29日(日) 11:00～18:00

美味しい珈琲やオシャレなキャンドルやガラス雑貨、お花の販売などのポップアップストアが登場！多摩産材のヒノキを使った「虫めがね」をつくるワークショップも開催します。3月15日(日)～31日(火)には、1st.ANNIVERSARY WEEKSとして限定コラボグッズが当たる「ハズレなしの体験ガチャ」なども。幅広いメニューをご用意してお待ちしております。





開催場所： 町田駅前交流拠点はっとまちだ(町田市原町田6-13-14)

アクセス： 小田急線町田駅東口・JR横浜線町田駅北口より徒歩3分

主催 ： 株式会社町田まちづくり公社

TEL ： 042-723-8770

HP ： https://hatmachida.tokyo/





はっとまちだ 1st. ANNIVERSARY EVENT





■春フェア2026 ～花の便り～ 4月10日(金)～5月6日(水)

花の便りが届く頃、町田薬師池公園 四季彩の杜はいっそうにぎやかに。

ぼたん園の『ぼたん・しゃくやくまつり』、ダリア園の『ダリアの球根植え付け体験』、『お坊さんと行く！町田「幸福街道」ゼルビア応援ハイキング』をはじめ、うららかな季節を満喫できるイベントをたくさん用意しています。





開催場所 ： 町田薬師池公園四季彩の杜エリア

アクセス ： 小田急線町田駅北口21番乗り場から本町田経由鶴川駅行、

または本町田経由野津田車庫行バスで「四季彩の杜西園前」

「薬師池」「薬師ヶ丘」下車

お問合せ先： まちの案内所 町田ツーリストギャラリー

TEL ： 042-850-9311

HP ： https://machida-guide.or.jp





ぼたん・しゃくやくまつり





その他にもたくさんのイベントを開催します。詳細は当協会ホームページをご覧ください。





町田市観光コンベンション協会ホームページ「町田市観光ガイド」

https://machida-guide.or.jp