株式会社リベラル社(名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹)より、ベストセラー作家としても知られる和田秀樹氏が監修した『「わたし」を記録する 人生ノート』を、2026年3月18日に書店・オンライン書店にて全国発売します。





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公式ホームページ： http://liberalsya.com/978-4-434-37401-2_03/





高齢者医療の第一人者で、『80歳の壁』などのベストセラー作家としても知られる和田秀樹氏が監修した『「わたし」を記録する 人生ノート』が誕生。過去の思い出や出来事を書き込むだけで、自分史をつくりながら豊かな老後が設計できるつくりになっています。

和田氏が日頃から提唱する、我慢しないで楽しく生きるためのアドバイスも収録。幸せなセカンドライフを送るためのヒントが詰まった1冊。









◆書き込むだけで「やりたいこと」を整理、豊かな老後が設計できる





仕事や家事、介護などで多忙なシニアにとって、自分の人生を見つめ直す時間はとりづらいかもしれません。しかし、本書を使えば、自分が今までどのような人生を歩み、どこに向かおうとしているのかを効率よく整理できます。健康なうちに準備しておく“人生の備忘録”として、親子のコミュニケーションツールとして、また、子からのプレゼントとして、ご活用ください。





□昔を思い出すこと記録することで、脳を活性化、認知症予防に

□大切なことを家族に伝えるメッセージブックになる

□やりたいこと行きたい場所これからの目標が見つかる

□自分の半生を見つめ直したい





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◆和田秀樹先生より(「はじめに」より抜粋)

私は30年以上高齢者医療に関わっていますが、実際には生活費を補うための仕事や家族のサポート、看護・介護などで、忙しくしている方々が大半です。

「リタイアしたって、ゆっくり休んでるヒマはないよ！」……これが、一般的なシニアの本音でしょう。





しかし、時間はあっという間に過ぎていきます。





私はずっと「年をとったら自分の好きなことをすべきだ」「“枯れ老人”にならないように、今をもっと楽しみましょう」と主張してきました。「第二の人生」を送っている方々には、人生のゴールがリアルに見えているだけに、これまで以上に充実した日々を送っていただきたいのです。でも、そのためには、立ち止まって足元を見つめ直してみる必要があるでしょう。そこで提案したいのが、この「人生ノート」です。





【著者略歴】

和田秀樹(わだ・ひでき)

1960年大阪府生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。立命館大学生命科学部特任教授。川崎幸病院精神科顧問。著書に『六十代と七十代心と体の整え方』(バジリコ)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『マンガでわかる！認知症』『70歳からの老けない生き方』『60歳から脳を整える』『「思秋期」の壁』『ひとり老後を幸せに生きる』『ボケずに大往生』『後悔しない上手な老い方』『嫌なことを手放して楽しく老いる』(以上、リベラル社)など。





◆本書の主な内容

【目次】

第1章 わたしの夢

→幸せなシニアライフを創るための将来設計

第2章 わたしの歩み

→1935(昭和10)年から記録できる1年刻みの自分史

第3章 わたしの思い出

→父母や兄弟姉妹の記憶、学校の思い出、忘れられない旅…

第4章 わたしの記録

→医療、介護、葬儀、お墓……「もしも」のときに家族に伝えておきたい大事な記録





【書誌情報】

書名 ：「わたし」を記録する 人生ノート

著者 ： 和田秀樹

定価 ： 1430円(税込)

判型 ： B5判

頁数 ： 112頁

発行日 ： 2026年3月28日

ISBNコード ： 978-4434374012

リベラル社 ： https://liberalsya.com/978-4-434-37401-2_03/

アマゾン ： www.amazon.co.jp/dp/443437401X

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18485615/?l-id=search-c-item-text-01

e-hon ： https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-434-37401-2&Sza_id=MM

7net ： https://7net.omni7.jp/detail/1107674009





【会社概要】

商号 ： 株式会社リベラル社

所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F

代表 ： 隅田直樹

設立日 ： 1984年

事業内容： 書籍の出版および関連事業

URL ： http://liberalsya.com