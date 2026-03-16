株式会社ディアローグホールディングス(代表取締役：井口 智明)および株式会社DEAR-LOGUE COSMETICSは、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、ヘアケアブランド『幾重｜ikue』のリニューアルプロジェクトを実施しています。本プロジェクトは、単なる製品販売にとどまらない「日本の水源保全」という理念に多くの方から共感いただき、公開翌日に総合ランキング1位を獲得、現在達成率5,600％(支援総額560万円超)を突破いたしました。





ikue クラウドファンディング





■ プロジェクト発足の背景

故郷の水源が「外資に買収されるかもしれない」という危機 国内外で11店舗の美容室を運営する代表の井口は、長野県・木曽の自然豊かな環境で育ちました。木曽駒ヶ岳の雪解け水が生み出す、天然シリカを含む澄んだおいしい水は、井口にとってかけがえのない故郷の象徴です。





しかしある時、木曽でかつて稼働していたミネラルウォーター工場が撤退し、その土地と水源が外資に買収される可能性があるという事実を知りました。「できるなら、日本の企業に守ってほしい」。木曽町からの切実な声を聞いた井口は、自らその土地と水を活用させていただく契約を結ぶことを決意しました。





こうして、木曽の美しい水を活かした製品づくりを通じて、水源の維持や地域の自然を守る活動へつなげるべく誕生したのが、ヘアケアブランド『幾重｜ikue』です。





本プロジェクトの収益の一部は、木曽駒の水源維持・自然保全活動に活用されます。





木曽駒ヶ岳の水源を守る活動





■ 幾重｜ikueについて

美容室「DEAR-LOGUE」の現場から生まれた、妥協なき「新発想ヘアケア」 『幾重｜ikue』は、国内外に11店舗を展開する全席個室美容室「DEAR-LOGUE（ディアローグ）」でも実際に使用されている、正真正銘のサロンクオリティヘアケアです。日々お客様の髪と向き合う「髪のプロ」である美容師が、約8年の研究開発を経て処方を一から見直した進化版として誕生しました。









＜ikue 新シリーズの特徴＞

現在のヘアケア市場は大きく2つに分かれています。

(1) サロン専売品

高品質だが価格が高い





(2) 市販品

価格は手頃だが品質にばらつきがある。

ikueはその間を埋める「第3の選択肢」として開発されました。

サロン品質の処方設計をベースにしながら、毎日続けられる価格設計を実現しています。





本物の「サロン品質」成分を贅沢配合 サロン専売品にも採用される5種のセラミド、ケラチン、高保水成分リピジュア(R)などの高品質な美容成分を贅沢に配合。

アミノ酸由来のやさしい洗浄成分で、必要なうるおいは残し、不要な汚れだけを洗い流します。

過剰なコーティングでごまかさず、使うたびに髪の質感が少しずつ良くなる本格処方です。





髪の土台を整える4STEPケア ベースケアシャンプー、デイリーケアトリートメントに加え、広がりを防ぐハイブリッドな「エアリーオイル」、素直に整う髪へ導く「エッセンスミルク」、週1回の集中補修「ディープケアマスク」を展開しています。





美しい水で作るシャンプー ikue





▼新商品の詳細については、下記の商品リリース記事も併せてご覧ください。

https://www.atpress.ne.jp/news/578562









■ CAMPFIRE限定で実現する「体験×支援」の新たな取り組み

クラウドファンディングならではの「超ユニークなリターン」が大反響 本プロジェクトでは、いち早くお得にikue製品を試せるセットのほか、CAMPFIREだからこそ実現した個性的すぎるリターンが話題を呼んでいます。

直営美容室の超お得な施術チケット＆美容師指名権「DEAR-LOGUE」各店で使える、実質数百円～数千円でikueの現品が付いてくる「超お得なカット・カラー・縮毛矯正チケット」をご用意。





さらに、「予約半年待ち」となっているikue開発者・光田夏尉(現役美容師)によるカット＆髪相談リターンも限定で登場しています。

水源保全の地に名を刻む「スポンサープラン」水源の地である「木曽駒冷水公園」に、お名前や社名を刻印したステンレスプレート(3年間)や、オリジナルのぼり(1年間)を設置し、活動を応援できるプランです。





井口智明と行く「秋の天然キノコ狩り」人生をかけてキノコ狩りを愛する代表・井口とともに、木曽駒の森に入り、秋の味覚である天然キノコを探し、井口自ら調理して振る舞う体験型リターン。

熱く語り合う「少人数会」＆「あなた主催の大ikue祭」井口や開発者たちと美味しい料理を囲んで語り合う少人数会のほか、なんと木曽駒冷水公園を貸し切り(井口も参加し集客サポート)、支援者様ご自身が主催者となってオリジナルイベントを開催できる「大ikue祭」権利も設定。





ビジネス・PR支援 22年間経営を続ける超人経営者・井口が本気であなたの人生・ビジネスに向き合う「オンライン顧問／対面顧問」や、井口が忖度なしであなたの商品・サービスをメディアで全力PRする権利など、枠に囚われないリターンが並びます。









■ プロジェクト概要

・プロジェクト名 ： しっとりも、さらさらも、サロン品質の新発想｜

美しい髪と日本の水源を守る幾重の挑戦

・プラットフォーム： CAMPFIRE(キャンプファイヤー)

・実行者 ： 井口 智明(株式会社ディアローグホールディングス)





※プロジェクトページURL

https://camp-fire.jp/projects/918361/view?list=search_result_projects_popular









■ 会社概要

株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS

代表者： 代表取締役 山口 哲朗

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング7階

設立 ： 2020年2月

URL. ： https://dear-logue-cosme.com/









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS

TEL ： 03-6427-7961

お問い合せフォーム： info@dear-logue-cosme.com