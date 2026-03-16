素水エナジー、スマートエネルギーWeek 2026に出展 東京で燃料電池クラウドサービスを発表





東京、2026年3月15日 /PRNewswire/ー 直接メタノール型燃料電池技術の有力イノベーターである素水エナジーは、2026年3月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催されるスマートエネルギーWeekへの出展を発表しました。同社はW14-71ブースにおいて、グローバル市場向けの燃料電池クラウドサービス、エッジAIアプリケーション専用の200W定置型DMFC発電機「DMFC-KH-200R」、そして災害対応アプリケーション向けの50WポータブルDMFC発電機を披露します。



雪山のふもとのDMFC



国際市場への展開の第一歩として、日本市場は燃料電池技術に対する旺盛な需要があり、品質、操作性、燃料適合性に関して特に高い要求があります。今年、同社はスタンドアロン型DMFC電源ソリューション向けに、専用のクラウドダッシュボードを携えて帰ってきました。このダッシュボードにより、ユーザーは素水エナジーのDMFC発電機のリアルタイムの稼働状況を確認し、製品を遠隔で迅速に設定できます。また、様々な種類の燃料濃度を選択できるため、日本市場で入手可能な既製のメタノール燃料製品に即座に適応できます。最も重要な点は、このクラウドが過去の運転記録に基づいて燃料電池のパラメータを自動調整できることです。

プロフェッショナルなシステムインテグレータ向けには、素水クラウドはユーザーのクラウドと統合するためのAPIも公開しており、データ秘匿性の高いユーザー向けには専用サーバーへの展開も可能です。

「お客様と共に成長することが、長年にわたり製品とサービス開発における弊社の指針となっています。」と素水エナジーの事業開発部長、楼子宜は述べています。「私たちは日本の顧客の声に注意深く耳を傾け、ユーザーの習慣を研究し、市場の特定の規制要件と性能期待に対応するソリューションを開発しました。」

クラウドサービスに加えて、素水エナジーはIoT分野で広がるAIトレンドにも着目しています。「従来の電源ソリューションでは、エッジAIアプリケーションの増大する電力需要を賄うことができません。通常、これらのアプリケーションでは、エッジAIコンピューティングを可能にするために150Wを超える安定した独立電源が必要であり、同時にコンパクトで移動可能な設計が求められます。」と楼子宜は述べ、DMFC-KH-200Rをクラウドサービスと共に、将来的なAI＆IoTシナリオに向けた同社の野心的なロードマップにおける最初の一手と位置付けています。「市場の需要に直接マッチする電力容量を考慮すると、当社の200W DMFC発電機は、既に私たちと同じビジョンを共有する顧客から受注を獲得しています。」

素水エナジーは、これらの先進的なソリューションがどのように具体的なビジネスニーズやアプリケーション要件に対応できるかについて、詳細な議論を行うため、W14-71ブースへの来場を心より歓迎します。チームは、クリーンエネルギーの未来を探求する業界パートナー、潜在顧客、そしてテクノロジー愛好家の皆様との活発な対話を楽しみにしています。

詳細情報: [www.sushuiny.com]

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com