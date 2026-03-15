“動画編集を学べるB型”が西宮市に誕生！「ReverVワークス」就労継続支援B型の指定取得。3月16日より営業開始

特定非営利活動法人ReverV

特定非営利活動法人ReverV（所在地：兵庫県西宮市甲陽園本庄町9-2、代表理事：中島大樹）は、2026年3月15日付で、就労継続支援B型事業所「ReverVワークス」の指定を受けました。

営業開始日は2026年3月16日です。

ReverVワークスは、障害や生きづらさなどにより一般就労に不安のある方に対し、一人ひとりの体調や特性、ペースに合わせた支援を行う就労継続支援B型事業所です。安心して通える環境の中で、社会とのつながりや働く経験を少しずつ積み重ねられる場を目指しています。

ReverVワークス外観

ReverVワークスの特長は、動画編集というデジタル・クリエイティブ分野を就労支援の導入として取り入れていることです。

動画編集の学習については、映像制作工房LACと協働し、動画教材の視聴を基本としながら学ぶスタイルを採用しています。さらに、学習を進める中でわからない点があれば、Adobe認定プロフェッショナルに質問できる環境を整えています。これにより、動画編集が初めての方でも、無理なく段階的に学びやすい体制を構築しています。

近年、動画やデジタルコンテンツ制作への関心が高まる一方で、「興味はあるが、始め方がわからない」「働くことそのものへの不安が大きい」と感じる方も少なくありません。ReverVワークスでは、そうした方々に向けて、いきなり高いハードルを求めるのではなく、自分のペースで学び、取り組み、少しずつ自信につなげていける支援を提供してまいります。

また、ReverVワークスでは、VTuberとして活動するスタッフも在籍しており、デジタル・クリエイティブ分野に関心のある方が、より親しみを持って取り組みやすい環境づくりを進めています。動画編集をはじめとした表現活動を、特別なものではなく、身近な学びや挑戦の入口として位置づけることで、これまで既存の働き方になじみにくさを感じてきた方にとっても、新たな選択肢となることを目指します。

就労継続支援B型においては、作業スキルの習得だけでなく、継続して通えることや、安心して過ごせることそのものが大切な支援です。ReverVワークスでは、利用者一人ひとりが「ここなら通えそう」「ここならやってみたい」と思える場づくりを重視し、地域の中で多様な参加のあり方を支える事業所を目指してまいります。

代表コメント

ReverVワークス1階

特定非営利活動法人ReverV 代表理事 中島大樹（陽色しな）は、次のようにコメントしています。

「このたび、ReverVワークスが就労継続支援B型事業所として指定を受け、3月16日より営業を開始できることを大変嬉しく思います。ここまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。ReverVワークスでは、働くことに不安のある方や、これまで既存の働き方になじみにくさを感じてきた方にも、自分のペースで安心して通いながら、新しい一歩を踏み出せる場をつくっていきたいと考えています。動画編集についても、未経験の方が取り組みやすいよう、動画を見ながら学び、必要に応じて専門家に質問できる環境を整えました。さらに、VTuberとして活動するスタッフも在籍しており、デジタル・クリエイティブの世界をより身近に感じてもらえる事業所を目指しています。一人ひとりの可能性を大切にしながら、地域の中で新たな選択肢を届けてまいります」

ReverVワークスの特徴

ReverVワークスの特長 1．動画編集を学びの入口にした就労支援

動画編集を主な作業内容のひとつとして位置づけ、デジタル分野に興味のある方が取り組みやすい環境を整備しています。

2．未経験でも取り組みやすい学習設計

映像制作工房LACと協働し、動画教材の視聴を基本とした学習スタイルを導入。自分のペースで学び進めやすい仕組みを整えています。

3．Adobe認定プロフェッショナルに質問できる環境

学習中に生じた疑問点は、Adobe認定プロフェッショナルに確認できる体制を用意。独学になりすぎず、安心して継続しやすい支援を目指します。

4．VTuberスタッフも在籍する、親しみやすい支援環境

VTuberとして活動するスタッフも在籍し、デジタル・クリエイティブ分野への関心を持つ方が、より身近に感じながら取り組める環境づくりを進めています。

5．一人ひとりのペースを大切にする支援

作業能力のみを重視するのではなく、安心して通えること、継続できること、小さな達成感を積み重ねられることを大切にしています。

事業所概要

ReverVワークス2階

事業所名：ReverVワークス

運営法人：特定非営利活動法人ReverV

代表者：代表理事 中島大樹（陽色しな）

所在地：兵庫県西宮市甲陽園本庄町9-2

事業種別：就労継続支援B型

指定日：2026年3月15日

営業開始日：2026年3月16日

主な作業内容：動画編集

お問い合わせ先

特定非営利活動法人ReverV / ReverVワークス

TEL：0798-98-2746

FAX：0798-98-2769

E-mail：studio@reverv.link



Webサイト：https://reverv.link/

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