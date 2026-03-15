【開催報告】中小企業のグローバル人材を育成！「海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）」全4日間のプログラムが完結

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人 東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、都内中小企業の海外事業担当者等を対象とした連続講座「海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）」を、2025年12月8日（月）から4日間の日程で実施し、2026年2月16日（月）に最終回を開催しましたので、お知らせします。

■ 海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）とは

本講座は、海外ビジネスのスキルアップを目指す人や、海外ビジネス経験者を主な対象とした4日間（全6回 ※1日目・2日目は午前／午後の2部構成）の実践的講座です。講師による個別フィードバックを重視しており、講義の形式だけでなく、ワークショップも多用しています。受講者に実施したアンケートで、満足度100%の高い評価を受けた人気講座です。

「新規担当する海外市場の有効な開拓方法がわからない」「海外経験はあるが、改めて失敗事例やリスク等を知りたい」「外国人に対する交渉や英語でのプレゼンに自信をつけたい」といった企業が抱える課題を踏まえて設計されており、実践的な内容となっております。

本講座では、戦略策定から発表までを通じて、以下の学びの機会を提供しています。

・海外の商習慣に通じる論理構成

・戦略策定のプロセスを学び、自社ビジネスのアクションプランを作り上げる

・想定されるリスクとその対応方法が分かる

・外国人との商談を想定したやりとりを体験して、海外での交渉力を伸ばす

・ターゲット市場のビジネス環境を学び、市場状況が理解できる

・講座期間中の「個別相談会」で自社課題を徹底解決できる

今年度は、製造業、建築・不動産業、サービス業など多岐にわたる業種の方が参加され、「業種を超えた受講者同士のつながりを生む機会になった」といった声が多く寄せられました。

■ 最終発表会の様子

2026年2月16日に開催された最終回では、各参加企業が講座を通じて策定した「自社の海外展開戦略」について、グローバル基準のビジネスプレゼンを実施しました。講師や他の参加者を前にした本番さながらの発表の場は、受講者にとって4日間の学びの集大成となりました。英語での発表と講師からの個別フィードバックを通じ、各社の海外展開戦略がより具体的なアクションプランへと磨き上げられました。

■ 受講者の声（受講後アンケートより／一部抜粋）

講座内容だけでなく参加者同士のグループワークに高い評価をいただき、受講者満足度は100%となりました。

〈講座内容について〉

「短時間にもかかわらず、事業戦略策定につながるアウトプットをすることができました。」

「様々なフレームワークによって戦略策定の道筋が見えてきた。」

「お客様のターゲットポジションなどの定め方など、細かく教えていただけて良かったです。」

「毎度すぐに活用できるお話で感謝しています。」

「資料を破れるくらい読み込んで、課題の作成に役立てさせていただきました。」

〈他社との交流・新たな気づきについて〉

「グループワークで多くの事例をシェアする機会が多く、視野が広がった。」

「自社が海外進出を検討するにあたっての不足している視点を、先生のコメントや仲間のプレゼンテーションから発見しました。シェアは大事だと思いました。」

「実践されている企業の生々しい事例をお伺いできたのがとてもありがたく、海外進出のイメージが鮮明になりました。」

「講師の方や、一緒に海外へ進出していく同志のような方々と同じ場にいれることが心強いです。」

■ 開催報告動画

当日のプレゼンテーションの様子をダイジェスト映像でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E5_SvCWvXK8 ]

■ 開催概要

講座名： 海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）

開催期間： 2025年12月8日（月）～ 2026年2月16日（月）／全4日間

開催方法： 集合形式講座（リアル・オンラインどちらも受講可能）※最終回はリアル開催のみ

会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館

受講対象：

（1）東京都内に主たる事業所を有する中小企業

（2）ある程度海外ビジネス経験があり、課題を克服してさらに拡大を目指す海外事業担当者等

■ 登壇講師プロフィール

染谷 文香 氏（株式会社HRインスティテュート HRIフェロー／チーフコンサルタント）

青山学院大学大学院 国際政治経済研究科 経営学修士。University of California, Riverside（カリフォルニア大学リバーサイド校）ロシア文学研究プログラム受講。ソニー株式会社においてビデオ事業の戦略立案・企画を担当。現在は企業のビジネスプラン策定、戦略立案などのプログラムおよびトレーニングプログラムの実施に携わる。

エリック M. フランシス 氏（株式会社HRインスティテュート アライアンスパートナー／コンサルタント）

ブリガムヤング大学でビジネスマネジメントと日本美術の学士号を、サンダーバード国際経営大学院でMBAを取得。大前研一氏が学長を務めるBBT大学大学院では、グローバリゼーション科の教授としてMBA取得を目指すエグゼクティブたちにグローバルリーダーシップを指導。日英バイリンガル講師として、30年以上にわたりグローバルコミュニケーションのスペシャリストとしてグローバル企業でのトレーニング実績を積む。

■ 講座内容

本講座は、戦略策定からアクションプラン、リスク対応策の検討、英語プレゼンテーションまでを扱う4日間（全6回）の短期集中プログラムとして実施しました。

1日目 戦略策定シナリオを理解

注目エリアのビジネス環境を理解

2日目 自社のコアコンピタンスを分析

基本戦略と個別戦略を策定

3日目 アクションプランの立案とリスクと対応策を考える

4日目 自社の海外展開戦略を英語でプレゼン！（リアル開催）

■ 今後の展開について

次年度の「海外ビジネス・チャレンジ塾」は、2026年夏頃に募集開始予定です。

詳細は公社HPにて公開いたします。

公社HP「海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）」

https://global-desk.jp/businesspractice?_fsi=hVjmrS2S

このほかにも、海外での展開を目指す都内中小企業の皆様を対象に、さまざまな支援を行っています。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/

■ 本件に関するお問い合わせ

ご質問等ございましたら、担当窓口までご連絡をお願いします。

（公財）東京都中小企業振興公社 企業人財支援課

グローバル組織・人財支援デスク

TEL：03-3434-4275

Email：kaigai-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

■ 公益財団法人 東京都中小企業振興公社について

東京の経済活性化と都民の生活向上に寄与することを目的として、企業等の成長ステージに合わせた経営相談・助成金・販路拡大・海外展開支援など幅広いサービスを展開している公的機関です。

URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/index.html