【登別石水亭】入学おめでとうプランのご案内

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。

3月と4月は毎年出会いと別れが多い季節です。そこで石水亭では、「入学おめでとうプラン」を新たに開始し、皆様の門出を応援しようと思います。

「入学おめでとうプラン」は2種類ございます。

1つ目が、【ケーキ＆ビンゴカード付】入学おめでとうプランです。こちらは、1部屋にお1つのケーキと、毎日20：30から開催しているビンゴ大会に参加できるビンゴカードを人数分、さらにお一人にお1つ文房具セットが特典として付いているプランでございます。

※写真はイメージです。実際は生クリームデコレーションとチョコ生デコレーションのいずれかからお1つお選び頂けます。

続いて2つ目が、【デラックスお子様プレート付】入学おめでとうプランです。こちらは、お食事の際に大人様には1人1杯のアルコールを、中学生・高校生にはビンゴカード、小学生以下のお子様にはデラックスお子様プレートが特典として付いているプランでございます。

※写真はイメージです。仕入れ状況等により、変更になる場合がございます。

いずれのプランも、ご予約されたお客様がお楽しみ頂けるように、考案したプランでございます。

皆様、この機会に是非、登別石水亭にお越しください。

もちろん、他のプランでもお待ちしております。