新規店舗展開を機に初の海外進出へ挑戦

株式会社Bayrock

株式会社Bayrock（本社：東京都中央区、代表取締役：浦 昂大）は、日本発の和牛すき焼きブランド「WAGYU SUKIYAKI 極～GOKU～」の海外初出店として、

オーストラリア・シドニーにて「WAGYU SUKIYAKI 極～GOKU～ Sydney From Japan」の

展開を開始いたします。

同ブランドは現在、日本国内で15店舗を展開する急成長中の和牛すき焼き専門店。

訪日外国人観光客から高い支持を受け、

“今、外国人から最も人気のあるすき焼き店の一つ”としてSNSや口コミを中心に話題となっています。

Bayrockはこれまで飲食店の運営を中心に事業を展開し、

日本国内において和牛すき焼き文化の新しいスタイルを発信してきました。

そしてこの度、ブランドのさらなる成長と、

日本の食文化を世界へ広げる挑戦として、

海外一号店となるオーストラリア・シドニーにオープンすることとなりました。

海外進出を目指す背景

日本の食文化は世界中から高い評価を受けていますが、

その魅力がまだ十分に伝わっていない地域も多く存在します。

特に近年はSNSの普及により、

世界中の人々がリアルタイムで日本の食文化に触れる時代となりました。

Bayrockは、飲食店運営とSNSを掛け合わせることで、

日本の食文化の魅力を世界へダイレクトに届けることができると考えています。

また、WAGYU SUKIYAKI 極～GOKU～は

訪日外国人観光客の来店が非常に多く、

日本で体験したすき焼きを「自国でも食べたい」という声が多く寄せられてきました。

そうした背景から、

「今の時代にしかできない挑戦をする」

という想いのもと、国内店舗の拡大と並行して

海外市場への本格的な展開をスタートいたします。

海外一号店「Sydney From Japan」

今回オープンするシドニー店は、

日本の和牛すき焼きを“From Japan”として世界へ届ける象徴的な店舗として展開します。

日本で培ってきた

和牛の品質

日本式すき焼き体験

おもてなし文化をそのまま海外へ届け、

世界中の人々に「本物の和牛すき焼き体験」を提供していきます。

今後の展望

Bayrockは今後も国内での店舗展開を進めながら、

海外市場への進出を本格的に加速していきます。

日本の食文化を世界へ発信するブランドとして、

飲食業界に新しい価値を生み出しながら、

「世界No.1のすき焼きブランド」を目指し挑戦を続けていきます。

会社概要

会社名：株式会社Bayrock

代表者：代表取締役 浦 昂大

設立：2023年

所在地：東京都中央区築地3丁目17-10

事業内容：飲食店運営

HP：https://bayrock.co.jp/